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Никарагуа обратилась в суд ООН с просьбой обязать ФРГ прекратить помощь Израилю

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Фото: REUTERS/Ahmed Zakot
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Никарагуа обратилась в Международный суд ООН с просьбой обязать Германию прекратить военную помощь Израилю, которая нарушает конвенцию о геноциде. Об этом 8 апреля заявил посол Никарагуа в Нидерландах Карлос Хосе Аргуэльо Гомез на слушаниях в Международном суде ООН, передает Reuters.

В понедельник суд начал слушания по иску Никарагуа против ФРГ.

«Германия нарушила Конвенцию о геноциде 1948 года, продолжая снабжать Израиль оружием после того, как судьи Международного суда постановили, что Израиль, вполне вероятно, нарушил некоторые права, гарантированные Конвенцией, во время нападения на сектор Газа», — цитирует его агентство.

По словам Аргуэльо Гомеза, Германия хорошо осознавала риск совершения геноцида, поставляя Израилю оружие и лишая финансирования Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

В Германии считают неправомерной подачу иска Никарагуа и отвергают такие обвинения. Отвечать на соответствующие вопросы суда ООН германские должностные лица будут во вторник, 9 апреля.

Никарагуа подала иск в Международный суд ООН против Германии 1 марта. Как отмечает The New York Times, Германия, второй по величине поставщик оружия Израилю после США, является более легкой мишенью для иска, поскольку Соединенные Штаты не являются участниками Римского статута 1998 года и не признают юрисдикцию суда.

«Поддержка Израиля рассматривается в Германии как исторический долг в свете холокоста, но растущие потери в Газе заставили некоторых немецких чиновников задаться вопросом, не зашла ли эта поддержка слишком далеко», — подчеркивается в публикации газеты.

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В начале обострения ближневосточного конфликта, 12 октября 2023 года, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна будет поддерживать Израиль. Он отметил, что еврейское государство имеет право защищать себя и граждан от нападения.

В апреле текущего года уполномоченный федерального правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн предостерег от прекращения поставок оружия Израилю. По его словам, эмбарго на поставки оружия, которые требуют различные стороны, было бы неверным шагом. Нужно оказать поддержку «жертве» в лице Израиля, которая оказывает сопротивление, добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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