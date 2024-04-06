Немецкий политик назвал неверным возможный отказ от поставки вооружений Израилю

Уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн предостерег от прекращения поставок оружия Израилю. На эту тему он высказался в субботу, 6 апреля.

«Эмбарго на поставки оружия, как того требуют различные стороны, было бы абсолютно неверным шагом», — заявил Кляйн Berliner Morgenpost.

Немедленного прекращения поставок оружия Израилю требуют в Германии Левая партия, «Альянс Сары Вагенкнехт» и многочисленные пропалестинские активисты.

«Нужно оказать поддержку жертве, которая оказывает сопротивление. И эта жертва — Израиль. Поэтому Германия, как и в случае с Украиной, должна предоставить военную и другую поддержку», — отметил чиновник.

По мнению Кляйна, военное сотрудничество также является «улицей с двусторонним движением».

«Мы в Германии также можем извлечь выгоду из израильской системы противоракетной обороны и уже делаем это с помощью израильских беспилотников», — отметил политик.

Ранее, 27 марта, в ходе брифинга специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе сообщила, что спустя пять месяцев мониторинга и анализа израильских действий «есть разумное основание полагать, что Израиль совершает преступление — геноцид против палестинцев».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.