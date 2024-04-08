Режим ЧС ввели в Курганской области из-за паводков

В Курганской области начал действовать режим ЧС. Жителям населенных пунктов в Звериноголовском округе рекомендовали покинуть свои дома.

Угроза подтопления возникла из-за резкого подъема воды в реке Тобол. Под водой могут оказаться села Прорывное, Озерное, Бугровое и Звериноголовское, а также деревни Редуть и Верхняя Алабуга. Жителям посоветовали взять документы и ценные вещи, вывезти технику и мебель.

Всего же в регионе под угрозой затопления находятся 60 населенных пунктов. Режим повышенной готовности действует в области с пятницы, 5 апреля, уточняет «Росбалт».

Ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал глав Тюменской и Курганской областей о возможных подтоплениях и давал поручение подготовиться к этому. В целом половодье и подтопления, вызванные им, зафиксированы в 39 субъектах РФ. Там подтоплены дороги, строения и низководные мосты.

По данным МЧС, наиболее сложная ситуация зафиксирована в Оренбургской области, где за сутки оказались подтоплены около 3,9 тыс. жилых домов и 8,7 тыс. приусадебных участков. В безопасную зону эвакуировано более 6,1 тыс. человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находится более 1,2 тыс. человек.