На Украине заявили о непричастности к ударам по Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют отношения к удару беспилотников по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сказано на сайте Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) в воскресенье, 7 апреля.
Представитель ведомства Андрей Юсов заявил, что «Украина непричастна ни к каким вооруженным провокациям» на территории ЗАЭС. И добавил, что произошедшее — вина российской стороны. Удары по электростанции являются имитацией и подвергают опасности территорию всей Европы.
Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали в том числе шестой энергоблок станции. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал атаку на ЗАЭС безрассудной, однако в организации отметили, что атака не повлияла на ядерную безопасность.
До этого украинские дроны совершили еще одну атаку на ЗАЭС, прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. При этом за 20 минут до случившегося на этой территории был обход экспертов МАГАТЭ.
Ранее, 8 марта, гендиректор МАГАТЭ Гросси назвал ситуацию с ядерной и физической безопасностью на ЗАЭС шаткой. Тогда он повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности и строгому соблюдению конкретных принципов, утвержденных в Совете Безопасности ООН.
Президент России Владимир Путин 6 марта на встрече с Гросси обсудил с ним ситуацию на ЗАЭС и подчеркнул, что РФ делает всё возможное ради того, чтобы безопасность ядерных объектов улучшилась.
Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.