Металлические ткани помогут в освоении дальнего космоса
Исследователи из Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина разработали поточную технологию по производству металлотрикотажных тканей, которые представляют собой гибкие, легкие и прочные сетеполотна, связанные из металлической микропроволоки. Они не сцепляются и не переплетаются между собой, легко растягиваются и хорошо отражают электромагнитные волны.
Эти материалы используют в конструкциях крупногабаритных антенн для спутников-ретрансляторов, а также в качестве поверхностей для размещения оборудования с внешней стороны космических аппаратов. В частности, из сетеполотен делается отражающая поверхность параболических антенн для российских спутников связи «Луч-5» разных модификаций.
«Основные предложенные инновации — в строении тканей. Трикотаж лучше подходит для самостоятельно раскладывающихся конструкций. Такая структура включает различные виды петель. Изменяя их форму, способы соединения и размеры ячеек, можно изменять прочность, отражающую способность и другие характеристики материала», — рассказал «Известиям» руководитель проекта Никита Заваруев.
По его словам, ткань создается из проволоки толщиной 15–20 мм. Ее изготавливают из сплавов на основе вольфрама, молибдена и других тугоплавких металлов. Сверху проволоку покрывают золотом для усиления отражающего эффекта.
Специалист отметил, что технология позволяет разрабатывать металлические ткани и для других задач. На Земле они будут востребованы, к примеру, для изготовления спецматериалов — в том числе термостойких, ударопрочных или радиозащитных. В космосе сетеполотна помогут создать устойчивые каналы связи с другими планетами и дальним космосом.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Космическая вязь: металлоткани свяжут Землю с другими планетами