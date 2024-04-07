На ЗАЭС показали купол подвергшегося атаке БПЛА шестого энергоблока

Купол шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), атакованного беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ), и обломки другого сбитого беспилотника показала в воскресенье, 7 апреля, директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Последнее время участились атаки на Запорожскую станцию со стороны ВСУ. Сегодня были зафиксированы три прилета», — сообщила она.

Первые два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ударили по территории грузового порта и в районе столовой, где стоял грузовик, который привозит продукты питания для сотрудников станции.

«Происходила выгрузка, случился первый прилет. Это остатки дрона, который прилетел в грузовик, с которого разгружали продукты», — показала Яшина обломки беспилотника.

Еще два БПЛА были пущены в энергоблок №6. Один удалось сбить, а второй попал в купол. Яшина показала место прилета дрона. По ее словам, критических разрушений удар за собой не повлек, угрозы безопасности на ЗАЭС нет.

«Но при этом ни одна атомная станция в мире не рассчитана на такое огневое воздействие со стороны вооруженных сил. Участившиеся прилеты могут свидетельствовать о том, что готовится провокация со стороны ВСУ», — подчеркнула она.

Ранее в этот день ВСУ атаковали в том числе шестой энергоблок станции. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал атаку на ЗАЭС безрассудной, однако в организации отметили, что она не повлияла на ядерную безопасность.

До этого украинские дроны совершили еще одну атаку на ЗАЭС, прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. При этом за 20 минут до случившегося на этой территории был обход экспертов МАГАТЭ.

Ранее, 8 марта, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию с ядерной и физической безопасностью на ЗАЭС шаткой. Тогда он повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности и строгому соблюдению конкретных принципов, утвержденных в Совете Безопасности ООН.

Президент России Владимир Путин 6 марта на встрече с Гросси обсудил с ним ситуацию на ЗАЭС и подчеркнул, что РФ делает всё возможное ради того, чтобы безопасность ядерных объектов улучшилась.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.