Для осужденных мигрантов введут пожизненный запрет на въезд в Россию

Для осужденных мигрантов могут ввести пожизненный запрет на въезд в Россию, вне зависимости от категории преступлений: небольшой, средней тяжести, а также тяжких и особо тяжких правонарушений. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«В настоящее время в миграционной политике в отношении осужденных иностранных граждан приняты меры по недопущению на определенный период въезда на территорию РФ. Законодательно установлена возможность вынесения решения о нежелательности пребывания в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства, в том числе находящегося в местах лишения свободы, что является основанием для запрета на въезд», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомились «Известия».

В ней отмечается, что согласно практике, решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина равняется сроку погашения судимости. По преступлениям небольшой и средней тяжести запрет на въезд будет действовать в течение 3 лет после отбытия наказания, по тяжким преступлениям — 8 лет, особо тяжким — 10 лет.

В отношении депортированных иностранных граждан или переданных по договору о реадмиссии действует запрет на въезд в течение 5 лет, и 10 лет в случае неоднократного решения.

«Запрет на въезд установлен иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление. Однако по истечению срока погашения такие граждане сразу могут въехать в РФ», — отмечается в документе.

Законопроектом предлагается установить пожизненный запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим как неснятую или непогашенную, так и снятую и погашенную судимость за совершение всех категорий преступлений: небольшой, средней тяжести, а также тяжких и особо тяжких преступлений.

«Бывшие правонарушители из других стран — это потенциальные проводники террористической угрозы. Мы с коллегами анализируем и предлагаем варианты закрытия тех лазеек в законодательстве, которые позволяют пробираться в Россию людям с очень плохими наклонностями. Нам не нужны те, кто продолжит свою криминальную деятельность тут, угрожая нашим гражданам. Посмотрите на Париж, где мигранты нападают на местных прямо на улицах. И, например, страны Ближнего Востока, принимающие только квалифицированных рабочих», — пояснил «Известиям» Леонид Слуцкий.

По его словам, ситуация в мире показывает, что в миграционной политике стоит ориентироваться на более эффективный опыт стран Азии. При этом экономический спад, о котором говорят защищающие открытость миграции, будет компенсирован качеством труда находящихся в стране людей. Мы должны защищать покой жителей России, подчеркнул депутат.

Ранее, 1 апреля, МВД РФ предложило уменьшить срок временного пребывания мигрантов в России до 90 дней суммарно в течение одного календарного года. Также министерство выступило с инициативой обязать всех иностранцев при въезде в РФ проходить дактилоскопию и фотографироваться.

26 марта президент России Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в миграционной сфере должна быть под контролем. Глава государства поручил Генпрокуратуре совместно с коллегами из МВД РФ и других правоохранительных органов продумать систему дополнительных мер, в том числе по соблюдению законности в данной области.

В тот же день в Минтруде сообщили, что разработали законопроект, который предлагает ограничить двумя годами срок заключения трудовых договоров с мигрантами. Специальная компания будет выполнять целевой набор таких иностранных граждан. Профильный комитет Государственной думы поддержал этот проект.