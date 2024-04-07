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На ЗАЭС заявили об отсутствии критических повреждений после атаки дронов ВСУ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Критических повреждений и пострадавших среди сотрудников Запорожской АЭС после атаки украинских дронов не зафиксировано. Об этом заявила «Известиям» в воскресенье, 7 апреля, директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Она указала, что инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на объекте, ознакомлены с последствиями атак.

«Критических повреждений и пострадавших среди сотрудников станции нет. Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Радиационный фон как на станции, так и на прилегающей территории не изменился и находится в пределах природных значений», — сказала Яшина.

Также она обратила внимание на то, что ни одна атомная станция в мире не рассчитана на противостояние огневому воздействию со стороны вооруженных сил.

«Такие воздействия способны повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС. И это недопустимо», — заключила специалист.

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Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили несколько атак на ЗАЭС с помощью беспилотников. Так, они атаковали шестой энергоблок станции. До этого украинские дроны совершили еще одну атаку на ЗАЭС, прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате был поврежден грузовик, разгружавший продукты.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что знает о взрыве дрона на станции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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