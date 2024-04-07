Нетаньяху отказался от прекращения огня в Газе без освобождения заложников

Прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения израильских заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, 7 апреля, во время еженедельного заседания правительства страны.

«Я прямо дал понять международному сообществу: не будет прекращения огня без возвращения заложников. Этого просто не произойдет», — сказал Нетаньяху, чьи слова приводит газета The Times of Israel.

Он отметил, что такова позиция правительства Израиля. Нетаньяху также поблагодарил президента США Джо Байдена за то, что его администрация дает понять, что придерживается такого же мнения.

При этом глава израильского правительства отдельно подчеркнул, что это не его страна мешает заключению сделки, а ХАМАС.

«Их требования — крайность, они были направлены на то, чтобы положить конец войне и оставить ситуацию без изменений, чтобы обеспечить его (ХАМАС. — Ред.) выживание, его реабилитацию, его способность подвергать опасности наших граждан и наших солдат», — сказал Нетаньяху.

Он напомнил, что 7 апреля исполняется полгода с начала новой эскалации между ХАМАС и Израилем. Премьер-министр рассказал, что за это время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала уже 19 из 24 батальонов ХАМАС. Нетаньяху в очередной раз также выразил решимость уничтожить движение полностью, в том числе и тех его представителей, которые находятся в городе Рафахе на юге сектора Газа.

Ранее, 5 апреля, Байден призвал Египет и Катар обеспечить исполнение условий сделки об освобождении израильских заложников со стороны ХАМАС. Движение, в свою очередь, получит освобождение для своих заключенных в израильских тюрьмах.

26 марта министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что израильские военные не прекратят операции в секторе Газа до освобождения всех заложников.

В офисе Нетаньяху в тот же день подчеркнули, что в ХАМАС отвергают все предложения США по сделке о прекращении огня и освобождении заложников. Тогда требования палестинского движения в канцелярии назвали бредовыми.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 22 марта обратил внимание, что США представили в ООН свою резолюцию по обострению в Газе, где нет призывов к освобождению заложников или прекращению огня в анклаве, зато дается «фактически зеленый свет» Израилю для проведения военной операции в городе Рафахе, которую Тель-Авив планирует однажды провести.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.