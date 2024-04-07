Швейцарское издание NZZ предложило четыре сценария, которые наиболее вероятны в случае, если Франция станет использовать свои войска в конфликте на Украине. Статья опубликована 5 апреля.

В первом случае рассматривается размещение армии на севере от Киева для предотвращения «вторжения из Белоруссии». Кроме того, авторы материалы уточнили, что при таком раскладе подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут перебросить резервы на восточный и южный фронт.

«Второй вариант — специальная зона сосредоточения в излучине Днепра — будет иметь прежде всего военное значение. Если бы российская армия предприняла наступление на юго-востоке, район к северу от Запорожья стал бы оперативной ахиллесовой пятой обороны Украины. Город Днепр — настоящий транспортный узел во всех направлениях страны», — отмечается в публикации.

В третьем варианте предполагается размещение армии к северу от Одессы для обеспечения безопасности ключевого морского порта, а в четвертом — дислокация армии в Молдавии,.

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, и не исключил этого. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Позже, 14 марта, французский лидер указал на то, что по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки военных. 6 апреля в ходе интервью в эфире украинского новостного телемарафона президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею своего французского коллеги о возможной отправке войск на Украину.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания, заявил, что прямое столкновение стран альянса с Россией не в их интересах и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года президент России Владимир Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.