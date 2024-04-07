Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей
Мир
Пеллегрини официально победил на выборах президента Словакии с 53,12% голосов
Общество
В Оренбургской области ожидают стабилизацию ситуации по паводку после 20 апреля
Политика
Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с главой МИДа Ван И
Мир
Захарова назвала Зеленского строчкой в списке жертв системы США
Армия
Российские силы уничтожили склад ВСУ с безэкипажными катерами от стран НАТО
Происшествия
Над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
Мир
На Украине признали уничтожение позиций ВСУ российскими авиабомбами
Общество
Ущерб от наводнения в Оренбургской области может достигнуть 21 млрд рублей
Мир
Спикер парламента Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
Мир
В Белоруссии сообщили о поступлении из России очередной партии вертолетов Ми-35М
Происшествия
В Липецкой области подавлен украинский беспилотник
Армия
ВС РФ улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении
Происшествия
В Москве телефонные мошенники выманили у женщины более 74 млн рублей за месяц
Мир
Посол РФ заявил о прекращении Парижем контактов с Москвой по борьбе с терроризмом
Общество
Власти Кургана объявили заблаговременную эвакуацию из-за паводков
Сюжет:

СМИ назвали четыре сценария участия армии Франции в конфликте на Украине

NZZ: французские войска могут использовать для защиты Киева или Одессы
0
Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Швейцарское издание NZZ предложило четыре сценария, которые наиболее вероятны в случае, если Франция станет использовать свои войска в конфликте на Украине. Статья опубликована 5 апреля.

В первом случае рассматривается размещение армии на севере от Киева для предотвращения «вторжения из Белоруссии». Кроме того, авторы материалы уточнили, что при таком раскладе подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут перебросить резервы на восточный и южный фронт.

«Второй вариант — специальная зона сосредоточения в излучине Днепра — будет иметь прежде всего военное значение. Если бы российская армия предприняла наступление на юго-востоке, район к северу от Запорожья стал бы оперативной ахиллесовой пятой обороны Украины. Город Днепр — настоящий транспортный узел во всех направлениях страны», — отмечается в публикации.

В третьем варианте предполагается размещение армии к северу от Одессы для обеспечения безопасности ключевого морского порта, а в четвертом — дислокация армии в Молдавии,.

Киев доведут: предложения отправить войска НАТО на Украину играют против режима Зеленского
Что стоит за этими дискуссиями и почему в альянсе опасаются подобной эскалации

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, и не исключил этого. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Позже, 14 марта, французский лидер указал на то, что по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки военных. 6 апреля в ходе интервью в эфире украинского новостного телемарафона президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею своего французского коллеги о возможной отправке войск на Украину.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания, заявил, что прямое столкновение стран альянса с Россией не в их интересах и они должны отдавать себе в этом отчет. Оценивая риск эскалации в случае отправки войск на Украину, он отметил, что при таком раскладе столкновение России с НАТО будет неизбежно.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года президент России Владимир Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Москва готова к любым выпадам Североатлантического альянса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024