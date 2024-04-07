Сырский назначил проверку инициированной СБУ попытки вручения повестки журналисту

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский поручил расследовать ситуацию с попыткой вручения повестки украинскому журналисту Евгению Шульгату, обнаружившему квартиру в Киеве стоимостью более $657 тыс. (более 60,8 млн рублей) у жены главы департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Ильи Витюка. Об этом главком украинской армии сообщил в своем Telegram-канале 7 апреля.

Сырский отметил, что деятельность журналистов на Украине пользуется уважением руководства ВСУ и охраняется законодательством страны.

«Вооруженные силы Украины осуждают какие-либо случаи нарушений со стороны военных должностных лиц. По материалам, опубликованным общественной организацией «Следствие.Инфо», мною определена задача командующему Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку», — написал он.

Главком ВСУ добавил, что по результатам проверки будут приняты соответствующие решения.

О том, что у супруги Витюка нашли элитную недвижимость в столице, «Следствие.Инфо» писало 5 апреля. Днем позже издание сообщило, что сотрудники военкомата в Киеве попытались вручить повестку Шульгату, опубликовавшему расследование. Отмечалось, что при этом они обратились к журналисту по имени и знали его в лицо. Мужчина начал снимать происходящее на камеру и поинтересовался у сотрудников военкомата, не связано ли это с его расследованием. После этого они зафиксировали отказ от повестки и ушли.

Ранее, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 лет до 25, а также закон о создании электронного реестра военнообязанных. Документ подразумевает, что в реестре будут собраны всевозможные данные о гражданах, для чего не будет требоваться их согласия. Как тогда отмечало издание «Страна.ua», инициатива была подвергнута критике даже Главным научно-экспертным управлением Верховной рады.

Кроме того, тогда же украинским лидером был подписан документ, которым отменяется статус ограниченно пригодного к военной службе. Мужчин, которые относились к нему, обязали в течение девяти месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.