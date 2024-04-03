На Украине упразднили статус ограниченно пригодного к военной службе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым отменяется статус ограниченно пригодного к военной службе. Об этом во вторник, 2 апреля, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. Законопроект был направлен на подпись Зеленскому 29 марта.

Депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале пояснил, что в законопроект была внесена правка, которая отменила статус ограниченно пригодных. А мужчин, которые относились к нему, обязали в течение девяти месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

По словам Железняка, в законе закреплена возможность находиться на лечении, в том числе в других странах, на протяжении 12 месяцев без необходимости проходить медкомиссию лично спустя четыре месяца для военных. Также там зафиксирована выплата в 15 млн гривен (около $380 тыс.) в случае смерти военнослужащего.

При этом ко второму чтению законодатели исключили все статьи, запрещающие бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) распространять информацию в медиа и интернете.

Ранее, 22 марта, в Верховной раде предложили упразднить категорию ограниченно годных к службе. Член оборонного комитета Верховной рады, нардеп от партии «Слуга народа» Юрий Здебский пояснил, что создание законопроекта мотивировано подготовкой к длительному вооруженному конфликту и «худшим сценариям».

21 марта глава военного комитета НАТО Роб Бауэр на полях Киевского форума безопасности заявил, что Украине необходимо усилить мобилизацию. Он отметил, что украинской армии в первую очередь нужны не бронетехника и вооружение, а солдаты.

В тот же день нацполиция Украины сообщила, что раскрыта преступная группировка с участием чиновников, которая занималась фальсификацией справок об инвалидности для уклонистов. Уточнялось, что присвоение нужного диагноза стоило мужчинам $3,5 тыс., а всего правоохранителями было изъято более $1,2 млн.

До этого, 1 марта, украинский военный Евгений Лебедь рассказал, что он был отправлен на передовую, несмотря на проблемы со здоровьем, под угрозой возбуждения уголовного дела за отказ идти воевать. Солдат подчеркнул, что рад остаться в живых, и призвал украинцев избегать мобилизации любыми возможными методами.

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. Затем депутат Верховной рады Ирина Фриз указала, что новый закон нарушает конституцию государства.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.