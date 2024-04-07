Избирательная кампания Трампа собрала рекордные $50,5 млн во Флориде

Избирательная кампания Дональда Трампа собрала рекордные $50,5 млн на эксклюзивном мероприятии во Флориде. Сумма вдвое превысила финансовый итог подобного мероприятия действующего президента Джо Байдена в Нью-Йорке, пишет 6 апреля The New York Post.

«Самая грандиозная ночь по сборам средств за всё время!» — похвастался Трамп в социальной сети Truth Social.

Управляющий хедж-фондом Джон Полсон, который устроил «Инаугурационный ужин лидеров», заявил о том, что ошеломляющая сумма показывает, как республиканцы сплачиваются вокруг Трампа.

«Сегодня вечером мы собрали исторические $50,5 млн на переизбрание президента Трампа. Это мероприятие с аншлагом собрало больше всего средств за всю историю политических пожертвований. Такая поддержка демонстрирует энтузиазм по отношению к президенту Трампу и его политике», — сказал Полсон.

Участники мероприятия заплатили от $250 тыс. до $814,6 тыс. каждый за торжественный ужин в особняке Полсона на побережье Атлантического океана.

Среди гостей мероприятия отметились бывшие соперники Трампа по предвыборной гонке: бизнесмен Вивек Рамасвами, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт и губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум. Также на ужине присутствовали соучредитель WWE Линда МакМахон, владелец отеля Стив Винн, бывший сенатор Келли Леффлер и миллиардер хедж-фонда Роберт Мерсер.

Таким образом, собранная Трампом сумма более чем вдвое побила рекордные $25 млн, собранные 28 марта на предвыборном мероприятии действующего президента Байдена в Radio City Music Hall в Нью-Йорке. В нем приняли участие экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон, актриса Куин Латифа, певица Лиззо и актер Бен Платт.

В марте стало известно, что Трамп набрал необходимое количество делегатов для выдвижения кандидатом на президентских выборах от Республиканской партии. Также минимальной порог необходимого числа делегатов съезда демократов преодолел президент Джо Байден.

6 марта Трамп победил на первичных выборах в 14 из 15 штатов. Его конкурент Никки Хейли одержала победу лишь в Вермонте. Байден же победил во всех 15 штатах. При этом он проиграл на Американском Самоа кандидату, предпринимателю Джейсону Палмеру.

15 февраля президент РФ Владимир Путин, комментируя предстоящие выборы в США в интервью журналисту Павлу Зарубину, заявил, что Россия готова работать с любым американским президентом. Однако, по его словам, предпочтительнее для России видеть на этом посту нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, а не экс-лидера США Дональда Трампа.

До этого, 3 февраля, действующий американский лидер сказал, что нынешняя президентская гонка в США является самой странной из тех, в которых он когда-либо участвовал. Говоря об экс-президенте, он отметил, что тот «не за что-либо, он против всего».

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.