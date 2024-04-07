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Столтенберг заявил о необходимости противостоять альянсу стран во главе с РФ
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Столтенберг заявил о необходимости противостоять альянсу стран во главе с РФ

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Странам – членам НАТО необходимо противостоять альянсу стран — России, Ирану, Китаю и КНДР. Об этом в субботу, 6 апреля, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью по случаю 75-летия организации.

«Мы наблюдаем, как авторитарные страны всё теснее сотрудничают, и это всё более практическое сотрудничество. Поэтому странам-единомышленникам, как союзники по НАТО, так и партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с которыми мы на этой неделе общались на встрече глав МИД НАТО, важно укреплять сотрудничество», — цитирует его «Би-Би-Си».

Глава НАТО пояснил, что Китай якобы поддерживает российскую военную экономику, взамен чего получает выгоды от Москвы. Россия будто бы делится технологиями с Ираном и Северной Кореей, чтобы получить боеприпасы и военную технику. Всё это обязывает страны блока сплотиться.

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Ранее, 4 апреля, консультант Госдепартамента США Эдвард Люттвак заявил, что страны Североатлантического альянса уже незаметно готовятся к отправке войск на Украину. По словам консультанта Госдепа США, военным НАТО необязательно принимать участие в боевых действиях, достаточно обучать новобранцев и осуществлять ремонт техники.

Президент Франции Эммануэль Макрон 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Украине и возможности отправки войск на ее территорию. До этого, 26 февраля, он сообщал, что лидеры стран Запада обсудили эту возможность. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что альянс ждут трагичные последствия, если он решит отправить своих военных на Украину.

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