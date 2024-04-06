Почти на 50% вырос спрос на видеокарты в России
В России возник ажиотажный спрос на видеокарты. В I квартале 2024 года запрос на устройства увеличился на 30–50% и стал рекордным за последние три года, сообщает телеканал «Известия». Продажи комплектующих выросли на 23%. Цены на девайсы поднялись на 40%, таковы данные ритейлеров. По мнению специалистов, продажи могли взлететь из-за роста стоимости криптовалют. Еще одна причина — всё большее внедрение искусственного интеллекта. Основной драйвер роста интереса к устройствам — аудитория геймеров.
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