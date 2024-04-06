Глава минфина США Йеллен пригрозила КНР серьезными последствиями за помощь РФ

Глава минфина США Джанет Йеллен пригрозила КНР серьезными последствиями за помощь РФ. Предупреждение она озвучила в ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, передает газета The New York Times в субботу, 6 апреля.

«Йеллен <...> предупредила своего коллегу, вице-премьера Хэ Лифэна, что китайские компании могут столкнуться со «значительными последствиями», если они окажут материальную поддержку России в [конфликте] с Украиной», — отмечает издание.

Авторы материала при этом указали на то, что встреча главы американского минфина с ее китайским коллегой «стали попыткой двух крупнейших экономик мира разрешить торговые и геополитические споры», поскольку страны пытаются стабилизировать отношения, которые в прошлом году достигли минимума.

Днем ранее, 5 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встреч с коллегами из стран Евросоюза и НАТО выразил обеспокоенность из-за углубления оборонного сотрудничества России и Китая. На фоне своих опасений Блинкен попросил коллег из НАТО напрямую поднимать данные вопросы в контактах с Китаем, публично говорить о российско-китайском сотрудничестве и принять меры в отношении компаний из Китая, которые могут укреплять российскую промышленность.

До этого, 2 апреля, телеканал NBC News сообщил со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином также заявил о беспокойстве помощью, которую Пекин якобы оказывает Москве на фоне конфликта на Украине. Как отметил в беседе с «Известиями» политолог Роман Зыков, тем самым Байден демонстрирует неуверенность и пытается привлечь всех на свою сторону.