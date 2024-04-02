Байден в разговоре с Си выразил обеспокоенность поддержкой Китая России

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон обеспокоен помощью, которую, по мнению американской стороны, Пекин оказывает Москве на фоне конфликта на Украине. Об этом 2 апреля заявила высокопоставленный представитель вашингтонской администрации на брифинге, посвященном отношениям США и Китая, передает NBC News.

«Во вторник утром президент Джо Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить обеспокоенность США по поводу торговли Китая с Россией на фоне <конфликта> на Украине, проблем, связанных с кибератаками и вмешательством в выборы», — говорится в сообщении телекомпании.

Чиновник отметила, что Вашингтон больше всего обеспокоен усилиями Пекина, которые направлены на помощь Москве в восстановлении оборонно-промышленной базы.

Отмечается, что прошедшие телефонные переговоры были «проверочными» и дали лидерам государств возможность обсудить сложные вопросы и убедиться, что они «ответственно управляют конкуренцией между США и Китаем».

Телекомпания напоминает, что Си Цзиньпин и Байден в последний раз говорили по телефону в июле 2022 года.

Последняя двусторонняя встреча председателя КНР и президента США состоялась 15 ноября на саммите АТЭС. Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча дает надежду на восстановление «нормального курса». Также стороны договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта, военных и других внешнеполитических вопросов.