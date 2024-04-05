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FT сообщила об опасениях Блинкена из-за связей РФ и Китая в оборонной сфере

FT: Блинкен просил коллег чаще поднимать вопрос о сотрудничестве Китая с РФ
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встреч с коллегами из стран Евросоюза и НАТО выразил обеспокоенность из-за углубления оборонного сотрудничества России и Китая. Об этом 5 апреля сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, на переговорах в Брюсселе 3–4 апреля Блинкен заявил, что Пекин якобы предоставляет Москве «инструменты, материалы и техническую экспертизу <...> в вызывающих беспокойство масштабах».

Госсекретарь выступил с утверждением, что подобная помощь в основном была сосредоточена на производстве российского оптического оборудования и ракетного топлива, а также космической отрасли.

На фоне своих опасений Блинкен попросил коллег из НАТО напрямую поднимать данные вопросы в контактах с Китаем, публично говорить о российско-китайском сотрудничестве и принять меры в отношении компаний из Китая, которые могут укреплять российскую промышленность.

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2 апреля телеканал NBC News сообщил со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином также заявил о беспокойстве помощью, которую Пекин якобы оказывает Москве на фоне конфликта на Украине. Как отметил в беседе с «Известиями» политолог Роман Зыков, тем самым Байден демонстрирует неуверенность и пытается привлечь всех на свою сторону.

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