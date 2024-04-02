Политолог указал на неуверенность Байдена из-за якобы поддержки РФ Китаем

Президент США Джо Байден чувствует неуверенность из-за якобы поддержки России со стороны Китая, поэтому он пытается всех привлечь на свою сторону. Об этом во вторник, 2 апреля, заявил политолог Роман Зыков, комментируя разговор американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Байден наводит политику: со всеми договаривается, кого-то в какой-то степени пугает либо шантажирует. <…> Учитывая, что ставки сейчас в противостоянии поднимаются, Байден нервничает, звонит в том числе Си Цзиньпину, лидеру одной из крупнейших стран мира», — поделился он с «Известиями».

Американский лидер в рамках такого диалога пытается заставить Китай быть не на стороне «здравого смысла» и многополярного мира. Эксперт отметил, что КНР не верит политике Соединенных Штатов, наблюдая за поведением этого государства по отношению к своим партнерам и гражданам. Однако Зыков обратил внимание, что у Байдена может получиться «заболтать» Пекин и сделать его нейтральным, что будет «на руку» Вашингтону.

Ранее в этот день сообщалось, что президент Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон обеспокоен помощью, которую, по мнению американской стороны, Пекин оказывает Москве на фоне конфликта на Украине. Представитель администрации страны указала на обеспокоенность США из-за усилий Пекина, которые направлены на помощь РФ в восстановлении оборонно-промышленной базы.

Последняя двусторонняя встреча председателя КНР и президента США состоялась 15 ноября на саммите АТЭС. Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча дает надежду на восстановление «нормального курса». Также стороны договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта, военных и других внешнеполитических вопросов.