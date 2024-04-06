Поздняков заявил о поддержке в ОКР не приемлющих условия МОК атлетов

Олимпийский комитет России (ОКР) поддерживает спортсменов, которые не приемлют условия Международного олимпийского комитета (МОК), выдвинутые для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом в субботу, 6 апреля, заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

«Необходимо прямо отметить, что Олимпийский комитет России — на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону «баррикад» и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 года. Для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Поздняков напомнил, что российские спортсмены должны самостоятельно делать выбор касательно своего участия в Играх в нейтральном статусе и на «очень своеобразных, а по мнению большинства россиян, заведомо унизительных условиях».

Ранее, 2 апреля, в беседе с «Известиями» олимпийская чемпионка, зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова указала на то, что западным государствам выгодно, чтобы российские спортсмены не приезжали на Олимпийские игры в Париже. По ее мнению, даже если один атлет из России приедет в нейтральном статусе на Олимпиаду в Париж, интерес к нему будет прикован в большей степени, чем к Олимпийским играм в целом.

До этого, 31 марта, мэр Парижа Анн Идальго заявила о нежелании видеть россиян и белорусов на Олимпиаде. При этом она добавила, что украинские спортсмены и весь украинский народ может «чувствовать себя в Париже как дома».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 марта заявил, что ограничения со стороны МОК в отношении российских спортсменов ущемляют их интересы. Он добавил, что МОК не требует от России подписания никаких дополнительных бумаг в связи с ограничениями, и это позитивная информация.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.