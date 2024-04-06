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В Швейцарии рассказали о преимуществе российской армии в зоне СВО

Экс-разведчик Жак Бо: армия России превосходит по координации Украину и НАТО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Вооруженные силы (ВС) России организовали эффективную координацию единой системы подразделений и вооружений, что обеспечивает их преимущество над украинской армией в зоне спецоперации. Таким мнением 5 апреля поделился полковник в отставке, экс-разведчик Швейцарии Жак Бо.

«У россиян есть последовательный подход к ведению боевых действий, который объединяет их силы в одну скоординированную систему», — сказал он интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), в свою очередь, существенно ухудшили свой потенциал, введя в строй западную технику, добавил Бо. По его словам, при схожих характеристиках отдельных единиц техники им гораздо сложнее объединить ее в слаженную систему. Также ключевым фактором является способность армии работать слаженно, и в этом ВС РФ превосходят украинскую армию, убежден эксперт.

По его мнению, Североатлантический альянс вряд ли сможет достичь такой координации собственной системы вооружений и войск.

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Ранее, 3 апреля, издание Politico со ссылкой на источники писало, что оборона ВСУ не сможет выстоять, если российская армия нанесет сконцентрированный удар в одном месте. Издание подчеркнуло, что в настоящее время у Украины нет таких технологий, которые позволили бы компенсировать мощь российской армии. Кроме того, таких технологий в достаточном количестве нет и у стран Запада.

До этого, 30 марта, американский аналитик, руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войн Джордж Баррос рассказал, что российские военные всё больше демонстрируют технологическое и стратегическое превосходство над ВСУ. Эксперт указал, что Украина проиграет этот конфликт, если США прекратят поддержку.

Тогда же главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия сталкивается со сложной ситуацией на передовой, а у России сохраняется преимущество в живой силе, артиллерийских и минометных снарядах. Он добавил, что сейчас Украина занимается подготовкой «мощных линий обороны» на всех направлениях, где продвигаются Вооруженные силы РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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