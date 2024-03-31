Американский аналитик отметил эффективность российской армии

Российские военные всё больше демонстрируют технологическое и стратегическое превосходство над Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 30 марта американский аналитик, руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войн Джордж Баррос рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«За последние несколько месяцев российские военные продемонстрировали, что они адаптируются, они внедряют новые способы ведения боя, и они, фактически, повышают эффективность и смертоносность российских вооруженных сил до предела», — сказал Баррос.

По его словам, России удается добиваться неоспоримого превосходства и в воздухе, Москва может начать проводить крупнейшие кампании бомбардировок с начала конфликта по военным объектам ВСУ, как это было в Сирии против террористических группировок.

«Честно говоря, у меня нет причин сомневаться в том, что русские это сделают», — отметил он.

Эксперт указал, что Украина проиграет этот конфликт, если США не продолжит поддерживать Украину. Администрация президента Джо Байдена пообещала продолжать поддерживать Киев, но неспособность американского конгресса принять меры по оказанию помощи означает, что украинские солдаты будут нести значительные потери личного состава и военной инфраструктуры, подчеркнул Баррос.

По его мнению, американцы дали Украине достаточно, чтобы они не потерпели катастрофического поражения. Однако, аналитик признал, что с большой вероятностью «русские действительно могут добиться прорыва в 2024 году», если ВСУ не получат дополнительного пополнения запасов.

Ранее, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия сталкивается со сложной ситуацией на передовой, а у России сохраняется преимущество в живой силе, артиллерийских и минометных снарядах. Он добавил, что сейчас Украина занимается подготовкой «мощных линий обороны» на всех направлениях, где продвигаются Вооруженные силы России.

28 марта газета Financial Times написала, что РФ удерживает инициативу на фронте из-за снарядного голода и дефицита живой силы ВСУ. Кроме того, ресурсы Киева были истощены в Артемовске (украинское название — Бахмут), после чего последовало провальное контрнаступление украинской армии, отметили журналисты.

Глава Пентагона Ллойд Остин 19 марта заявил о продвижении ВС России в зоне СВО. При этом он отметил, что, несмотря на успехи российских военных на Украине, Киев заверяет Вашингтон в своей способности удержать линию фронта.

Российская армия продолжает освобождать населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР) и улучшать положение по переднему краю. Так, за последние две недели были освобождены Красное, Орловка и Невельское.

Кроме того, 18 марта Путин заявил, что инициатива в зоне СВО полностью принадлежит Вооруженным силам России. По его словам, ВС РФ продвигаются каждый день, это уже чуть больше, чем активная оборона.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.