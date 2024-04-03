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На Западе заявили о бессилии ВСУ против сконцентрированного удара ВС РФ

Politico: фронт ВСУ рухнет, как только Россия сконцентрирует силы в одном месте
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Фото: Министерство обороны РФ
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Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сможет выстоять, если российская армия нанесет сконцентрированный удар в одном месте. Об этом сообщила газета Politico во вторник, 3 апреля, со ссылкой на источники.

«[Украинские] офицеры заявили, что существует большой риск обрушения линии фронта там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление. Более того, благодаря гораздо большему численному весу и управляемым авиабомбам, которые уже несколько недель громят украинские позиции, Россия, вероятно, сможет прорвать линию фронта», — сказано в публикации.

Также в издании подчеркнули, что в настоящее время у ВСУ нет таких технологий, которые позволили бы компенсировать мощь российской армии. Кроме того, таких технологий в достаточном количестве нет и у стран Запада.

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Ранее, 30 марта, американский аналитик, руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войн Джордж Баррос рассказал, что российские военные всё больше демонстрируют технологическое и стратегическое превосходство над ВСУ. Эксперт указал, что Украина проиграет этот конфликт, если США прекратят поддержку.

Тогда же главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия сталкивается со сложной ситуацией на передовой, а у России сохраняется преимущество в живой силе, артиллерийских и минометных снарядах. Он добавил, что сейчас Украина занимается подготовкой «мощных линий обороны» на всех направлениях, где продвигаются Вооруженные силы России.

До этого, 28 марта, газета Financial Times написала, что РФ удерживает инициативу на фронте из-за снарядного голода и дефицита живой силы ВСУ. Кроме того, ресурсы Киева были истощены в Артемовске (украинское название — Бахмут), после чего последовал провал контрнаступления украинской армии, отметили журналисты.

Российская армия продолжает освобождать населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР) и улучшать положение по переднему краю. Так, за последние две недели были освобождены Красное, Орловка и Невельское.

18 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что инициатива в зоне СВО полностью принадлежит Вооруженным силам России. По его словам, ВС РФ продвигаются каждый день, это уже чуть больше, чем активная оборона.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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