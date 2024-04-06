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Полковник полиции рассказал о спасении инвалида из подтопленного дома в Орске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Полковник внутренней службы, заместитель начальника в межмуниципальном управлении МВД РФ «Орское» Руслан Умаргалеев рассказал «Известиям», как 5 апреля в 18:30 в управлении был объявлен сбор личного состава, чтобы отправиться на помощь горожанам в эвакуации. Житель одного из подтопленных домов — Владимир — оказался инвалидом и не мог самостоятельно передвигаться.

Когда полковник Умаргалеев достиг жилища мужчины, были затоплены надворные постройки и подходы к дому.

«Помимо мужчины дома находились его мать, которая также является инвалидом, и брат. Прошедшей ночью мы оказывали помощь людям, эвакуировали. Помощь оказывается и сейчас», — добавил он.

О поступке полковника ранее сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Оренбургской области. Там уточнили, что полицейские помогли эвакуироваться из подтопленного дома не только людям, но и их любимой кошке.

На видео видно, как в темноте двое правоохранителей в специальных комбинезонах идут почти по колено в воде. Один из них нес мужчину-инвалида на спине. Коллега держал в руках спасенную кошку. Когда они добрались до автомобиля, всё семейство с четвероногой любимицей забралось в салон.

«Так, Володь, держи пакет, пакет сначала, держи кошку», — говорит спасатель-полицейский устраивающемуся в автомобиле жильцу подтопленного дома.

О прорыве дамбы в Орске стало известно 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы. В пресс-службе администрации города уточнили, что для размещения эвакуированных подготовлены пункты временного размещения.

Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления в Орске. По данным ведомства, в Оренбургской области в 57 населенных пунктах и четырех СНТ подтоплено 1659 жилых домов и 5062 приусадебных участка. Развернуто 11 пунктов временного размещения общей вместимостью 1120 человек, в пунктах дежурят бригады скорой помощи. Также в Орск вылетели два борта Ил-76 со спасателями.

Глава Оренбургского района Василий Шмарин призвал жителей эвакуироваться самостоятельно, не дожидаясь спасательных служб: переезжать к родным и знакомым или обращаться в администрацию населенного пункта для получения места в пункте временного размещения.

Ранее, 3 апреля, в Оренбурге ввели режим ЧС в связи с подъемом уровня воды в реке. Уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимется выше ежегодной нормы. В администрации учитывают в прогнозах высоту подъема воды на 9,8 м. За день до этого в Оренбурге для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов начали раскапывать дороги. Аналогичные меры приняты и в Авиагородке, где вскрыли полотно на улице Озеленителей.

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