РФ предложила ввести оружейное эмбарго за нарушение Израилем резолюций СБ ООН

Совету Безопасности (СБ) ООН необходимо договориться о введении оружейного эмбарго за нарушение Израилем резолюций организации. Об этом заявил 5 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступление которого транслировалось на официальном сайте Совбеза.

По его словам, Израиль не выполняет требования принятых недавно резолюций СБ ООН, которые предполагают немедленное прекращение огня, а также обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа к нуждающимся и создание минимальных условий для работы гуманитарных агентств.

«Полагаем в этой связи, что совету необходимо договориться о мерах, которые должны быть приняты в отношении Западного Иерусалима за подобное вопиющее неуважение к решениям Совета Безопасности и устава ООН. Такие меры могут, например, включать в себя оружейные эмбарго и иные виды санкций», — сказал Небензя на заседании.

Также он отметил, что гуманитарная обстановка в секторе Газа продолжает деградировать. Для предотвращения гуманитарного апокалипсиса необходимо «реальное прекращение огня» и соблюдение норм международного права. Только так можно избежать новых трагедий, подчеркнул постпред РФ при ООН.

Ранее, 27 марта, в ходе брифинга специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе сообщила, что спустя пять месяцев мониторинга и анализа израильских действий «есть разумное основание полагать, что Израиль совершает преступление геноцида против палестинцев».

25 марта СБ ООН поддержал проект резолюции, подготовленный непостоянными членами совета, с призывом к прекращению огня в секторе Газа на время Рамадана. Проект подготовили Алжир, Гайана, Мальта, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Словения и Швейцария. 14 стран проголосовали за резолюцию, никто не выступил против. США воздержались от голосования и не использовали право вето.

26 марта в МИД РФ отметили, что Россия рассчитывает, что резолюция СБ приведет к деэскалации обстановки в палестинском анклаве и поможет предотвратить операцию Израиля в Рафахе. А пресс-представитель Госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что резолюция Совета Безопасности ООН по Газе имеет вес и должна соблюдаться. Также Миллер предупредил, что продолжение военной операции Израиля в городе Рафах в секторе Газа приведет к еще большей изоляции Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.