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Антонов заявил о продолжающейся охоте США на граждан РФ в третьих странах

Антонов: США продолжают охоту на граждан РФ в третьих странах
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Американские власти продолжают охотиться за российскими гражданами в третьих странах, пытаясь добиться их депортации в США. Об этом 5 апреля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Американцы продолжают охоту за российскими гражданами, по-прежнему хватают их в третьих странах и добиваются их депортации сюда, в Соединенные Штаты Америки. А отсюда уже выйти просто очень сложно, если вообще возможно», — приводит его слова ТАСС.

По словам дипломата, именно такая история произошла с россиянином Романом Селезневым, который сейчас отбывает заключение в тюрьме города Бартнер штата Северная Каролина.

Посол подчеркнул, что на сегодняшний день в американских тюрьмах находятся 120 российских граждан, «которым предстоит провести здесь годы». При этом некоторые здесь оказались «без суда», добавил он.

Антонов также отметил, что в беседах с ним россияне, находящиеся в американских тюрьмах, сталкиваются с предвзятым отношением. Например, Селезнев подтвердил, что после начала спецоперации отношение к российским гражданам «еще больше ухудшилось».

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Ранее, в ноябре 2022 года, посольство России в США сообщало, что направит ноту в Госдепартамент с требованием перевести Романа Селезнева в тюрьму с более щадящим режимом содержания. После посещения россиянина Антонов назвал условия его содержания «неприемлемыми и нечеловеческими». Посол отметил отсутствие медицинского обслуживания, качественного питания в тюрьме, где содержится Селезнев.

Роман Селезнев был арестован на Мальдивских островах спецслужбами США в 2014 году. Его признали виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в 2016 году в штате Вашингтон. 1 декабря 2017 года его осудили на 27 лет тюрьмы в США за многочисленные эпизоды кибермошенничества, дополнительно он был приговорен к 14 годам лишения свободы.

Тогда же его адвокат Игорь Литвак намеревался отправить на имя президента США Дональда Трампа письмо с просьбой вернуть россиянина на родину.

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