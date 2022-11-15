Реклама
Прямой эфир
Общество
Собянин совершил тестовую поездку на новом пассажирском речном электросудне
Мир
Байден прибыл к месту проведения саммита G20
Культура
Наталия Орейро сыграет в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу»
Экономика
Польша поддержала санкции на нефть из «Дружбы» во избежание уплаты неустойки
Общество
Российские регионы стали менять формат празднования Нового года
Мир
Премьер-министр Камбоджи сообщил об отмене встреч на полях G20 из-за Covid-19
Экономика
Компании Москвы увеличили выпуск одежды более чем в три раза за год
Мир
Президент Индонезии открыл саммит G20 на острове Бали
Мир
Российские послы указали на неспособность рестрикций повлиять на суверенный курс РФ
Мир
Сергей Лавров прибыл на место проведения саммита G20
Армия
Несколько сотен десантников из Ульяновска отправились в зону спецоперации
Мир
Макрон и Си Цзиньпин выступили за возобновление переговоров между РФ и Украиной

После посещения Селезнева в тюрьме США посол Антонов заявил о ноте в Госдеп

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в США направит ноту в Госдепартамент с требованием перевести Романа Селезнева в тюрьму с более щадящим режимом содержания. Об этом после посещения россиянина в американской тюрьме 14 ноября заявил посол РФ Анатолий Антонов.

Допрос жизни и смерти: россиянин Селезнев может погибнуть в американской тюрьме
Что происходит с сыном депутата Госдумы, которого в Штатах приговорили к 27 годам заключения

«Я хочу сказать, что по приезде в Вашингтон завтра же мы направим ноту в Госдепартамент с требованием, чтобы попытаться перевести его в другую тюрьму, где условия содержания чуть-чуть, может быть, получше», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

После посещения россиянина Антонов назвал условия его содержания «неприемлемыми и нечеловеческими». Посол отметил отсутствие медицинского обслуживания, качественного питания в тюрьме, где содержится Селезнев.

Дипломат отметил болезни и худобу удерживаемого, а также отсутствие возможности общаться на родном языке. Кроме того, каждые два часа Селезнев обязан отмечаться.

«Мне кажется, что американские власти могли бы больше сделать. По крайней мере помочь людям, которые оказались в столь тяжелых условиях, как и с питанием, так и с медицинским обеспечением. А у Романа, еще раз говорю, болезни от нахождения в тюрьме только обостряются», — сказал Антонов.

Роман Селезнев был арестован на Мальдивских островах спецслужбами США в 2014 году. Его признали виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в 2016 году в штате Вашингтон. 1 декабря 2017 года его осудили на 27 лет тюрьмы в США за многочисленные эпизоды кибермошенничества, дополнительно он был приговорен к 14 годам лишения свободы.

Тогда же его адвокат Игорь Литвак намеревался отправить на имя президента США Дональда Трампа письмо с просьбой вернуть россиянина на родину.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022