После посещения Селезнева в тюрьме США посол Антонов заявил о ноте в Госдеп

Посольство России в США направит ноту в Госдепартамент с требованием перевести Романа Селезнева в тюрьму с более щадящим режимом содержания. Об этом после посещения россиянина в американской тюрьме 14 ноября заявил посол РФ Анатолий Антонов.

«Я хочу сказать, что по приезде в Вашингтон завтра же мы направим ноту в Госдепартамент с требованием, чтобы попытаться перевести его в другую тюрьму, где условия содержания чуть-чуть, может быть, получше», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

После посещения россиянина Антонов назвал условия его содержания «неприемлемыми и нечеловеческими». Посол отметил отсутствие медицинского обслуживания, качественного питания в тюрьме, где содержится Селезнев.

Дипломат отметил болезни и худобу удерживаемого, а также отсутствие возможности общаться на родном языке. Кроме того, каждые два часа Селезнев обязан отмечаться.

«Мне кажется, что американские власти могли бы больше сделать. По крайней мере помочь людям, которые оказались в столь тяжелых условиях, как и с питанием, так и с медицинским обеспечением. А у Романа, еще раз говорю, болезни от нахождения в тюрьме только обостряются», — сказал Антонов.

Роман Селезнев был арестован на Мальдивских островах спецслужбами США в 2014 году. Его признали виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в 2016 году в штате Вашингтон. 1 декабря 2017 года его осудили на 27 лет тюрьмы в США за многочисленные эпизоды кибермошенничества, дополнительно он был приговорен к 14 годам лишения свободы.

Тогда же его адвокат Игорь Литвак намеревался отправить на имя президента США Дональда Трампа письмо с просьбой вернуть россиянина на родину.