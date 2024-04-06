Реклама
Прямой эфир
Мир
Ребенок погиб и 10 человек пострадали при вооруженной драке в Турции
Общество
Что известно о ситуации в Орске после порыва дамбы. Главное
Мир
ВКС РФ уничтожили два пункта базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии
Мир
МИД РФ назвал кощунственным материал Foreign Policy о «Крокусе»
Общество
Жители подтопленного Орска рассказали «Известиям» о ситуации в городе
Мир
В Латвии возродят заложенный при Александре III военный порт
Мир
Политолог призвал Турцию, Египет и Иран к бойкоту Израиля
Мир
Певица Мадонна ответила подавшим на нее в суд фанатам
Мир
Адвокат УПЦ составил доклад на 250 страниц с доказательствами нападений на церковь
Мир
Политолог объяснил решение Турции приостановить участие в ДОВСЕ
Общество
В Новой Москве привели в порядок мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
Политика
МИД назвал встречу Армения – США – ЕС попыткой втянуть Кавказ в противостояние
Общество
Суд назначил замглавы по IT «Сирены-Трэвел» запрет определенных действий
Общество
Глава Оренбурга сообщил о 333 подтопленных домовладениях в городе
Мир
Суд в Молдавии признал экстремистским российский имперский флаг
Мир
На Украине предложили лишать свободы за отказ от медосмотра в военкомате
Сюжет:

В Киеве назвали США ключевым противником приглашения Украины в НАТО

Вице-премьер Украины Стефанишина: США и ФРГ препятствуют приглашению страны в НАТО
0
Фото: Global Look Press/Yauhen Yerchak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США препятствуют развитию диалога по вопросу приглашения Украины в НАТО. Об этом 5 апреля заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на XVI Киевском форуме по безопасности.

«Мы пока не нашли того человека среди всех стран-союзников и штаб-квартиры, с которым мы могли бы об этом говорить по-настоящему. То есть сейчас весь диалог с союзниками из штаб-квартиры сводит к: «Пожалуйста, ведите себя спокойно на Вашингтонском саммите, потому что мы не знаем, какой будет твит [Дональда] Трампа после встречи лидеров». Это если очень коротко», — приводит ее слова агентство «Укринформ».

Стефанишина отметила, что Украина говорит не о самом вступлении в НАТО, а о приглашении как о юридически обязывающем формате, который будет по итогу гарантировать членство в альянсе. Однако, по ее словам, диалог даже на эту тему развивать не получается. И главные противники решения этого вопроса — США и Германия.

Следующий саммит Организации Североатлантического договора состоится в июле 2024 года в Вашингтоне.

Предел метаний: как политика расширения завела НАТО в тупик
Военному блоку исполнилось 75 лет — почему он не смог адаптироваться к изменившемуся миропорядку после распада СССР

Ранее в этот день политолог Дмитрий Перлин заявил, что Запад откровенно не хочет видеть Украину в НАТО, однако киевский режим продолжает вести идею военной интеграции. Он отметил, что даже несмотря на обострение отношений с Россией, Запад откровенно отказывается признать, что Украина может стать частью НАТО. По сути, там прямо говорят: «Нет, вы не сможете вступить практически никогда», но Киев продолжает наступать по этому пути».

4 апреля газета The New York Times (NYT) написала, что Украина ожидает получить официальное приглашение на вступление в НАТО на саммите в июле, но представители блока едины во мнении, что этого не произойдет. Источники NYT сообщили, что против приема Украины в альянс выступают США и Германия.

Тогда же глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба после заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел сообщил, что страна заслужила членство в альянсе, а в Киеве надеются на скорейшее вступление в блок.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина является для альянса лишь инструментом против России, поскольку НАТО сделал РФ целью своей агрессивной политики.

Президент России Владимир Путин еще 14 февраля указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Киева в блок, поскольку это прямая угроза государственной безопасности страны. Он отметил, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024