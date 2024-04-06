В Киеве назвали США ключевым противником приглашения Украины в НАТО

США препятствуют развитию диалога по вопросу приглашения Украины в НАТО. Об этом 5 апреля заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на XVI Киевском форуме по безопасности.

«Мы пока не нашли того человека среди всех стран-союзников и штаб-квартиры, с которым мы могли бы об этом говорить по-настоящему. То есть сейчас весь диалог с союзниками из штаб-квартиры сводит к: «Пожалуйста, ведите себя спокойно на Вашингтонском саммите, потому что мы не знаем, какой будет твит [Дональда] Трампа после встречи лидеров». Это если очень коротко», — приводит ее слова агентство «Укринформ».

Стефанишина отметила, что Украина говорит не о самом вступлении в НАТО, а о приглашении как о юридически обязывающем формате, который будет по итогу гарантировать членство в альянсе. Однако, по ее словам, диалог даже на эту тему развивать не получается. И главные противники решения этого вопроса — США и Германия.

Следующий саммит Организации Североатлантического договора состоится в июле 2024 года в Вашингтоне.

Ранее в этот день политолог Дмитрий Перлин заявил, что Запад откровенно не хочет видеть Украину в НАТО, однако киевский режим продолжает вести идею военной интеграции. Он отметил, что даже несмотря на обострение отношений с Россией, Запад откровенно отказывается признать, что Украина может стать частью НАТО. По сути, там прямо говорят: «Нет, вы не сможете вступить практически никогда», но Киев продолжает наступать по этому пути».

4 апреля газета The New York Times (NYT) написала, что Украина ожидает получить официальное приглашение на вступление в НАТО на саммите в июле, но представители блока едины во мнении, что этого не произойдет. Источники NYT сообщили, что против приема Украины в альянс выступают США и Германия.

Тогда же глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба после заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел сообщил, что страна заслужила членство в альянсе, а в Киеве надеются на скорейшее вступление в блок.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина является для альянса лишь инструментом против России, поскольку НАТО сделал РФ целью своей агрессивной политики.

Президент России Владимир Путин еще 14 февраля указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Киева в блок, поскольку это прямая угроза государственной безопасности страны. Он отметил, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину.