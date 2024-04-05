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Политолог заявил об отсутствии желания у НАТО принимать Украину

Политолог Перлин: некоторые страны НАТО не хотят видеть Украину в блоке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Запад откровенно не хочет видеть Украину в НАТО, однако киевский режим продолжает вести идею военной интеграции. Такое мнение в беседе с «Известиями» 5 апреля выразил политолог Дмитрий Перлин.

4 апреля газета The New York Times (NYT) сообщила, что Украина ожидает получить официальное приглашение на вступление в НАТО на саммите в июле, но представители блока едины во мнении, что этого не произойдет.

«Разговоры о вступлении страны в НАТО ведутся практически со времен создания независимого государства Украины после распада СССР. Практически каждый украинский президент так или иначе видел себя союзником этого военного блока. Со временем идея вступления Украины в альянс стала ключевой частью внешней политики государства. <…> Но в то же время на Западе идея вступления Киева в этот военный блок всегда достаточно прохладно встречалась, несмотря даже на обострение отношений с Россией. Запад даже на этом фоне откровенно отказывается признать, что Украина может стать частью НАТО. По сути, там прямо говорят: «Нет, вы не сможете вступить практически никогда», но Киев продолжает наступать по этому пути», — сказал Перлин.

Политолог отметил, что в то же время нельзя до конца верить официальным заявлениям натовских руководителей, так как за время после распада СССР Североатлантический альянс ни разу не следовал своим словам.

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Ранее, 4 апреля, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба после заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел сообщил, что страна заслужила членство в альянсе, а в Киеве надеются на скорейшее вступление в блок.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина является для яльянса лишь инструментом против России, поскольку НАТО сделал РФ целью своей агрессивной политики.

Президент России Владимир Путин еще 14 февраля указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Киева в блок, поскольку это прямая угроза государственной безопасности страны. Он отметил, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину.

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