Деньги в бочку: эксперты спрогнозировали рост цены на нефть до $100 за баррель

Нефть может подорожать до $100 за баррель в ближайший месяц, такой прогноз сделали опрошенные «Известиями» эксперты . С начала апреля черное золото показывает активную динамику роста — стоимость сырья увеличилась с $87 за баррель до $91. Специалисты отмечают, что на подорожание могли повлиять рост напряженности на Ближнем Востоке, а также политика стран ОПЕК+ по ограничению добычи .

Политический фактор

Нефть может подорожать до уровня $100 в ближайший месяц на фоне нарастания напряженности на Ближнем Востоке , предположил в беседе с «Известиями» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

— С учетом высокой волатильности нефти, а также мировых политических событий и инфляции эта планка вполне достижима уже в апреле , — отметил эксперт.

С начала апреля топливо марки Brent подорожало примерно с $87 за баррель до более $91 . Такую планку превысила цена июньских фьючерсов 5 апреля, свидетельствуют данные торгов ICE.

Фото: wikipedia.org.com Карта месторождений и систем трубопроводов, нефть из которых составляет смесь Brent (с 2007 года)

Один из основных факторов подорожания нефти — эскалация конфликта Израиля и Ирана в Ближневосточном регионе , отметил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

— Израиль готовится к ответному удару со стороны Ирана, в то же время президент США Джо Байден заверил премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в поддержке ввиду иранской угрозы. Учитывая объемы добычи нефти в Ближневосточном регионе, в случае полномасштабного конфликта почти четверть объемов поставок мирового суточного спроса окажется под угрозой , — отметил эксперт.

Последствия удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске Фото: TASS/AP

4 апреля портал Israelinfo со ссылкой на данные ЦРУ, а также действующих и бывших официальных лиц США сообщил, что в течение ближайших 48 часов Иран может нанести удар по еврейскому государству. По информации портала, атака последует в качестве ответа на авиаудар израильских военных по иранскому консульству в Сирии. При атаке 1 апреля погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего жертвами атаки стали 13 человек. В тот же день Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали два местных жителя, сообщали СМИ.

Динамика рынка

На динамику цен влияет и сдерживание предложения со стороны альянса ОПЕК+ , отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

На заседании 3 апреля министры мониторингового комитета ОПЕК+ не дали альянсу рекомендаций об изменении действующей политики по добыче нефти . В сообщении по итогам мероприятия в организации отметили высокую степень исполнения сделки странами альянса. Там также подчеркнули, что комитет продолжит внимательно оценивать рыночную ситуацию и готов реагировать на ее развитие путем принятия дополнительных мер в любое время, «опираясь на сильную сплоченность» .

Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

— Если в преддверии очередного саммита этой организации в СМИ просачивалась информация о разногласиях внутри альянса, то теперь страны — члены ОПЕК+ демонстрируют завидный консенсус. Действия альянса нивелируют последствия не слишком уверенного роста мировой экономики на фоне рецессии в Европе и более медленного, чем ожидалось, восстановления производства в Китае. Иными словами, сегодня именно Россия и Саудовская Аравия контролируют «нефтяной кран» и определяют динамику мировых цен , — подчеркнул аналитик.

Девять участников ОПЕК+ начали добровольно сокращать добычу нефти в 2023 году для поддержания баланса на рынке. Первой в марте ее снизила на 500 тыс. баррелей в сутки Россия, с 1 мая к ней присоединились еще восемь стран объединения. Общее сокращение добычи стран — участниц соглашения составило 1,66 млн баррелей в сутки.

С начала этого года мировой рынок нефти выглядит явно дефицитным — высокий спрос на топливо в Китае и Индии, а также покупки США черного золота в стратегический резерв подталкивают цены вверх , отметила ведущий аналитик Freedom Finance Наталья Мильчакова.

— Если произойдет еще большее обострение отношений между Ираном и Израилем, то уже в апреле цена нефти Brent в считаные дни может достичь $100 за баррель, причем на этом уровне долго не задержится, а сразу отправится к $104–105 за баррель. Если же такое событие не произойдет, топливо всё равно из-за дефицита на рынке может продолжить рост, хотя и более медленно. В этом случае цены на уровень $100 за баррель можно будет ожидать уже к середине — концу мая , — отметила эксперт.

Фото: ТАСС/Егор Алеев