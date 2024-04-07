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Деньги в бочку: эксперты спрогнозировали рост цены на нефть до $100 за баррель

Какие факторы могут привести к подорожанию черного золота
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Нефть может подорожать до $100 за баррель в ближайший месяц, такой прогноз сделали опрошенные «Известиями» эксперты. С начала апреля черное золото показывает активную динамику роста — стоимость сырья увеличилась с $87 за баррель до $91. Специалисты отмечают, что на подорожание могли повлиять рост напряженности на Ближнем Востоке, а также политика стран ОПЕК+ по ограничению добычи.

Политический фактор

Нефть может подорожать до уровня $100 в ближайший месяц на фоне нарастания напряженности на Ближнем Востоке, предположил в беседе с «Известиями» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

С учетом высокой волатильности нефти, а также мировых политических событий и инфляции эта планка вполне достижима уже в апреле, — отметил эксперт.

С начала апреля топливо марки Brent подорожало примерно с $87 за баррель до более $91. Такую планку превысила цена июньских фьючерсов 5 апреля, свидетельствуют данные торгов ICE.

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Фото: wikipedia.org.com
Карта месторождений и систем трубопроводов, нефть из которых составляет смесь Brent (с 2007 года)

Один из основных факторов подорожания нефти — эскалация конфликта Израиля и Ирана в Ближневосточном регионе, отметил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

— Израиль готовится к ответному удару со стороны Ирана, в то же время президент США Джо Байден заверил премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в поддержке ввиду иранской угрозы. Учитывая объемы добычи нефти в Ближневосточном регионе, в случае полномасштабного конфликта почти четверть объемов поставок мирового суточного спроса окажется под угрозой, — отметил эксперт.

удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Последствия удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Фото: TASS/AP

4 апреля портал Israelinfo со ссылкой на данные ЦРУ, а также действующих и бывших официальных лиц США сообщил, что в течение ближайших 48 часов Иран может нанести удар по еврейскому государству. По информации портала, атака последует в качестве ответа на авиаудар израильских военных по иранскому консульству в Сирии. При атаке 1 апреля погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего жертвами атаки стали 13 человек. В тот же день Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали два местных жителя, сообщали СМИ.

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Динамика рынка

На динамику цен влияет и сдерживание предложения со стороны альянса ОПЕК+, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

На заседании 3 апреля министры мониторингового комитета ОПЕК+ не дали альянсу рекомендаций об изменении действующей политики по добыче нефти. В сообщении по итогам мероприятия в организации отметили высокую степень исполнения сделки странами альянса. Там также подчеркнули, что комитет продолжит внимательно оценивать рыночную ситуацию и готов реагировать на ее развитие путем принятия дополнительных мер в любое время, «опираясь на сильную сплоченность».

Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене

Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

— Если в преддверии очередного саммита этой организации в СМИ просачивалась информация о разногласиях внутри альянса, то теперь страны — члены ОПЕК+ демонстрируют завидный консенсус. Действия альянса нивелируют последствия не слишком уверенного роста мировой экономики на фоне рецессии в Европе и более медленного, чем ожидалось, восстановления производства в Китае. Иными словами, сегодня именно Россия и Саудовская Аравия контролируют «нефтяной кран» и определяют динамику мировых цен, — подчеркнул аналитик.

Девять участников ОПЕК+ начали добровольно сокращать добычу нефти в 2023 году для поддержания баланса на рынке. Первой в марте ее снизила на 500 тыс. баррелей в сутки Россия, с 1 мая к ней присоединились еще восемь стран объединения. Общее сокращение добычи стран — участниц соглашения составило 1,66 млн баррелей в сутки.

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С начала этого года мировой рынок нефти выглядит явно дефицитным — высокий спрос на топливо в Китае и Индии, а также покупки США черного золота в стратегический резерв подталкивают цены вверх, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Наталья Мильчакова.

— Если произойдет еще большее обострение отношений между Ираном и Израилем, то уже в апреле цена нефти Brent в считаные дни может достичь $100 за баррель, причем на этом уровне долго не задержится, а сразу отправится к $104–105 за баррель. Если же такое событие не произойдет, топливо всё равно из-за дефицита на рынке может продолжить рост, хотя и более медленно. В этом случае цены на уровень $100 за баррель можно будет ожидать уже к середине — концу мая, — отметила эксперт.

Нефтяная качалка
Фото: ТАСС/Егор Алеев

$100 за баррель Brent — реалистичная цель, но ее достижение произойдет, скорее всего, не в ближайший месяц, а к концу июля при условии сохранения негативных геополитических и макроэкономических факторов, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. При этом сохранение стоимости топлива на высоком уровне в $90–100 — существенный позитивный фактор для укрепления стабильности российских экономики и валюты, заключил специалист.

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