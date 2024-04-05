Минюст РФ включил писателя Веллера в реестр иноагентов

Писатель Михаил Веллер и основательница сети «Андерсон» Анастасию Татулову включены в реестр иностранных агентов. Соответствующая информация опубликована 5 апреля на сайте Минюста РФ.

«Пятого апреля, в соответствии с распоряжениями Минюста России, в реестр иностранных агентов включены М.И. Веллер, А.А. Татулова, а также «Российское социалистическое движение» (РСД)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Веллер выступал против специальной военной операции на Украине и призывал к действиям, способным привести к нарушению территориальной целостности РФ. Он также принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами.

РСД, в свою очередь, занималось распространением недостоверной информации о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике, а также организовывало и принимало участие в митингах и мероприятиях, проводимых за рубежом. Татулова тоже выступала против спецоперации на Украине и принимала участие в распространении материалов иноагентов.

Ранее, 29 марта, Минюст РФ внес политолога Бориса Вишневского, адвоката Вадима Прохорова и проект «Первый отдел» в реестр иноагентов. В частности, Вишневский принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также выступал против спецоперации на Украине.

С 1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать об этом статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.