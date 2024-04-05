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Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах до 29 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Пскове суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах до 29 июня. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе судов региона.

В сообщении, опубликованном в Telegram, говорится, что ходатайство о продлении меры пресечения было подано следственным отделом УФСБ России по Псковской области.

«Суд удовлетворил заявленное ходатайство, продлив меру пресечения на 2 месяца до 29 июня 2024 года включительно», — заявила пресс-служба.

Также в ведомстве опровергли информацию о том, что суд прекратил производство по одному из фигурантов дела, Джамалову Хочбару.

Дмитрий Гратий был арестован 1 февраля сначала на 10 суток, а 9 февраля — на два месяца. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через границу России взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору»). Из карточки дела следовало, что Гратий имеет не только российское, но и иностранное гражданство.

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Контрабандного гексогена хватило бы на подрыв пятиэтажки

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что в Псковской области при досмотре автомобиля на пункте пропуска «Убылинка» в православных иконах и церковной утвари с Украины была найдена иностранная взрывчатка. ФСБ совместно с ФТС перекрыли трансграничный контрабандный канал с украинской территории через европейские государства. Отмечалось, что человек, причастный к преступлению, был задержан.

По данным ФСБ, взрывчатку везли по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия. Начальник отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрий Белоцерковский отметил, что обнаруженного в иконах гексогена хватило бы для подрыва пятиэтажного дома.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 («Незаконное перемещение через границу России взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору»).

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