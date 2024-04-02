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В изъятых в Псковской области иконах нашли достаточно вещества для взрыва дома

Спрятанного в иконах с Украины гексогена хватило бы для подрыва 5-этажного дома
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В иконах с Украины, которые были изъяты при досмотре автомобиля на пункте пропуска в Псковской области, был обнаружен гексоген, количество которого хватило бы для подрыва пятиэтажного дома. Это следует из видео, которое распространило ФСБ России 2 апреля.

«Во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности — гексоген», — рассказал на видео начальник отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрий Белоцерковский.

Он подчеркнул, что мощность этого вещества превышает мощность тротила в 1,5 раза, а изъятого количества хватило бы для подрыва пятиэтажного дома.

По словам Белоцерковского, в иконах с Украины были найдены и диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей. Их применяют специальные подразделения вооруженных сил для диверсий, пояснил он.

Водитель автомобиля, который перевозил груз взрывчатки в иконах и церковной утвари, рассказал, что следовал в Москву.

«Прибыл на погрузку на территории Республики Румыния. На этом складе я посмотрел — груз был церковная утварь, иконы. Я выдвинулся на территорию России, в Москву, где должна быть выгрузка», — сказал мужчина.

По данным ФСБ, взрывчатку везли по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия. Из икон и церковной утвари сотрудники спецслужб извлекли 27 готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

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Ранее в этот день в службе сообщили, что в Псковской области при досмотре автомобиля на пункте пропуска «Убылинка» в православных иконах и церковной утвари с Украины была найдена иностранная взрывчатка. ФСБ совместно с ФТС перекрыли трансграничный контрабандный канал с украинской территории через европейские государства. В результате было задержано лицо, причастное к преступлению.

Отмечалось, что расследуется уголовное дело о незаконном перемещении через российскую границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

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