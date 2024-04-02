В Псковской области при досмотре авто нашли взрывчатку в иконах с Украины

В Псковской области при досмотре автомобиля на пункте пропуска в православных иконах и церковной утвари с Украины была найдена иностранная взрывчатка. Об этом 2 апреля сообщили в ФСБ России.

«В ходе досмотра сотрудниками ФСБ России автомобиля на международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка» (Псковская область, латвийско-российский участок государственной границы) во ввозимой в Российскую Федерацию партии православных икон и церковной утвари из Украины обнаружена взрывчатка иностранного производства», — сказано в заявлении ведомства.

Как уточняется, ФСБ совместно с ФТС перекрыли трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с украинской территории транзитом через европейские государства. В результате было задержано лицо, которое причастно к преступлению. Расследуется уголовное дело о незаконном перемещении через российскую границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

В ФСБ пообещали, что организаторов и соучастников преступления, включая иностранных граждан, объявят в розыск и привлекут к ответственности.

В январе стало известно, что в Белгородской области пресекли контрабандный канал поставки продукции военного назначения на территорию Украины. Сотрудниками УФСБ по региону была установлена причастность украинского гражданина к организации незаконного перемещения комплектующих к самоходной артиллерийской установке (САУ) «Гвоздика» в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сопредельного государства. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники»).