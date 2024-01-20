ФСБ пресекла контрабандный канал поставки комплектующих для оружия на Украину

В Белгородской области сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ пресечен контрабандный канал поставки продукции военного назначения на территорию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

«Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники»)», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, сотрудниками УФСБ по Белгородской области была установлена причастность украинского гражданина к организации незаконного перемещения на Украину комплектующих к самоходной артиллерийской установке (САУ) «Гвоздика» в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сопредельного государства.

Ранее, 17 января, сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Луганской Народной Республики (ЛНР), который собирал сведения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как уточнялось, задержанный собирал информацию о местах дислокации личного состава и техники Вооруженных сил (ВС) РФ, задействованных в спецоперации по защите Донбасса, и оперативно передавал эти данные представителю ВСУ через мессенджер. Уголовное дело было возбуждено по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).