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ФСБ пресекла контрабандный канал поставки комплектующих для оружия на Украину

В Белгородской области остановили контрабанду военной продукции для Украины
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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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В Белгородской области сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ пресечен контрабандный канал поставки продукции военного назначения на территорию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

«Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, иной военной техники»)», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, сотрудниками УФСБ по Белгородской области была установлена причастность украинского гражданина к организации незаконного перемещения на Украину комплектующих к самоходной артиллерийской установке (САУ) «Гвоздика» в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сопредельного государства.

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Ранее, 17 января, сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Луганской Народной Республики (ЛНР), который собирал сведения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как уточнялось, задержанный собирал информацию о местах дислокации личного состава и техники Вооруженных сил (ВС) РФ, задействованных в спецоперации по защите Донбасса, и оперативно передавал эти данные представителю ВСУ через мессенджер. Уголовное дело было возбуждено по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

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