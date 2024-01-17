Сотрудники ФСБ задержали собиравшего для Киева сведения жителя ЛНР
Сотрудники ФСБ задержали жителя Луганской Народной Республики (ЛНР), который собирал сведения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 17 января, сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Западному военному округу пресечена противоправная деятельность жителя Кременского района, действовавшего в интересах иностранного государства», — говорится в сообщении.
Задержанный собирал информацию о местах дислокации личного состава и техники Вооруженных сил РФ, задействованных в спецоперации по защите Донбасса, и оперативно передавал эти данные представителю ВСУ через мессенджер.
Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Следствие продолжается.
Ранее, 15 января, Курганский областной суд приговорил к пяти годам колонии общего режима 20-летнего студента, завербованного спецслужбами Украины. Уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») в отношении осужденного расследовало УФСБ России по региону.