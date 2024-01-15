Завербованный спецслужбами Украины курганский студент получил пять лет колонии

Курганский областной суд приговорил к пяти годам колонии общего режима 20-летнего студента, завербованного спецслужбами Украины. Об этом в понедельник, 15 января, сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по региону.

«Получая инструкции от представителей иностранной организации, фигурант планировал совершать диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, распространять проукраинские пропагандистские материалы в интернете, собирать и передавать данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей», — сообщили в ведомстве.

Также суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы после отбывания срока заключения. Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») в отношении осужденного расследовало следственное подразделение УФСБ России по Курганской области.

27 декабря сообщалось, что краевой суд в Краснодаре приговорил жителя Ростовской области к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Уточнялось, что в марте 2023 года подсудимый тайно начал сотрудничать с представителем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передавал ему данные о местонахождении аэродрома в Краснодарском крае, а также о дислокации на нем военной техники.

Ранее, 26 декабря, жителя Сахалина осудили на 15 лет лишения свободы за госизмену и подготовку диверсии. Осужденный вступил в сговор со спецслужбами Украины и, действуя по их распоряжению, собирался совершить диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса региона. По приговору суда осужденный должен будет провести первые три года в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.