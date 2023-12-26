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Жителя Сахалина осудили на 15 лет лишения свободы за госизмену

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Жителю Сахалина присудили 15 лет колонии строгого режима за государственную измену и подготовку диверсии. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Сахалинской области, слова представителя ведомства цитирует «Интерфакс» во вторник, 26 декабря.

«Сахалинский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина России, жителя Сахалинской области 1980 года рождения, признанного виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ», — сказано в сообщении.

По данным информагентства, осужденный вступил в сговор со спецслужбами Украины и, действуя по их распоряжению, собирался совершить диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса региона (ТЭК).

По приговору суда осужденный должен будет провести первые три года в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

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Ранее, 27 ноября, по подозрению в госизмене сотрудниками ФСБ РФ была задержана жительница Самары. По данным ведомства, задержанная склоняла российских военных к переходу на сторону противника.

Ранее в ноябре ФСБ задержала жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) по подозрению в передаче секретных сведений украинской стороне. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.

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