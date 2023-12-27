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Житель Ростовской области получил 12 лет лишения свободы за госизмену

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Краевой суд в Краснодаре приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Ростовской области за государственную измену. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края 27 декабря.

Выяснилось, что в марте 2023 года подсудимый тайно начал сотрудничать с представителем Вооруженных сил Украины (ВСУ). В условиях проведения специальной военной операции россиянин собирал и передавал ему данные о местонахождении аэродрома в Краснодарского края, а также о дислокации на нем военной техники.

Информация, которую передавал мужчина, могла быть использована против безопасности России. Деятельность преступника пресекли сотрудники УФСБ по Ростовской области.

«Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, с ограничением свободы на срок 1 год», — сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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Ранее, 26 декабря жителя Сахалина осудили на 15 лет лишения свободы за госизмену и подготовку диверсии. Осужденный вступил в сговор со спецслужбами Украины и, действуя по их распоряжению, собирался совершить диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса региона. По приговору суда осужденный должен будет провести первые три года в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

20 декабря жителя Хабаровского края осудили на 9,5 года колонии за госизмену. Судом было установлено, что мужчина связался с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины с целью передачи данных о российских военных объектах, дислоцированных в Хабаровском крае. Сообщалось, что эти объекты могли быть в дальнейшем использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.

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