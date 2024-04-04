Фигуранта дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах арестовали на два месяца

Фигуранту дела о провозе с Украины в Россию взрывчатки в иконах и церковной утвари предъявлено обвинение, его арестовали на два месяца. Это следует из картотеки Псковского областного суда.

«1 февраля 2024 года по постановлению Псковского городского суда Псковской области подозреваемому Гратию Д.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 10 суток, по 8 февраля 2024 года включительно. Срок заключения под стражу постановлено исчислять с момента задержания. <...> 7 февраля 2024 года Гратию Д.С. уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, а (дд.мм.гг.) ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу ему продлена до двух месяцев, то есть до (дд.мм.гг.) включительно», — говорится карточке дела.

Согласно постановлению апелляционной инстанции, у обвиняемого Дмитрия Гратия есть не только российское, но и иностранное гражданство, однако подробности о втором не приводятся. Из судебных материалов также следует, что по делу проходит еще один фигурант. Тот также имеет иностранное гражданство.

При этом в производстве областного и городского судов других дел по ст. 226.1 УК РФ нет, указывает «РИА Новости».

Агентство отмечает, что у обвиняемого иностранным гражданством может быть молдавское. Как объясняется, косвенно это может быть подтверждено показаниями задержанного: на опубликованном ранее ФСБ видео он сказал о том, что принял груз в Румынии, расположенной рядом с Молдавией. На кадрах также можно увидеть микроавтобус Mercedes c «нейтральными номерами», выдававшимися для международных перевозчиков из Приднестровья по соглашению между Кишиневом и Тирасполем до 2021 года.

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что в Псковской области при досмотре автомобиля на пункте пропуска «Убылинка» в православных иконах и церковной утвари с Украины была найдена иностранная взрывчатка. ФСБ совместно с ФТС перекрыли трансграничный контрабандный канал с украинской территории через европейские государства. Отмечалось, что лицо, причастное к преступлению, было задержано.

По данным ФСБ, взрывчатку везли по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия.

Начальник отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрий Белоцерковский отметил, что обнаруженного в иконах гексогена хватило бы для подрыва пятиэтажного дома.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 («Незаконное перемещение через границу России взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору»).