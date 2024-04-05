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Эксперт заявил о вреде антироссийских санкций для компаний Японии

Эксперт Мухин: санкции Токио против РФ навредят японским компаниям
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Запрет Японии на экспорт 164 категорий товаров в рамках санкций против России навредит в первую очередь компаниям поставщиков. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин «Известиям».

По словам Мухина, санкции Японии — ожидаемая мера. Он обратил внимание на то, что подобные рода санкции вводятся даже во внешне дружественных странах.

Директор центра добавил, что речь идет о прямом и незаконном давлении США, Великобритании и Европейского союза, которое они оказывают на другие страны с целью повысить эффективность санкций в отношении России. Данные действия со стороны других стран являются «нечестной конкуренцией или торговой войной».

«Россия довольно быстро адаптировалась к санкционному режиму. РФ активно используют параллельный импорт и перенастраивают логистику. Это происходит в автоматическом режиме», — сказал Мухин.

Также Мухин упомянул, что, в первую очередь, пострадают те компании, которые поставляли на рынок России соответствующую продукцию.

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Ранее в этот день сообщалось, что в Японии с 5 апреля начинает действовать запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров. Среди прочего под ограничения попали литий-ионные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов, драгметаллы и другие товары.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал введенный Японией запрет на экспорт товаров в РФ. Как отметил Песков, Москва смотрит на введенные Токио ограничения, так же «как и на предыдущие» рестрикции.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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