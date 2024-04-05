Таможня Венгрии не располагает информацией о провозе в РФ икон с взрывчаткой
Таможенная и налоговая служба Венгрии сообщила 5 апреля, что ведомство не располагает официальной информацией о контрабанде в Россию начиненных взрывчаткой икон.
«Мы не располагаем официальной информацией по этому инциденту», — сообщили «РИА Новости» в венгерской таможне.
2 апреля стало известно, что ФСБ РФ совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) страны перекрыли трансграничный контрабандный канал доставки в Россию взрывчатых веществ с украинской территории транзитом через европейские государства. Так, в Псковской области при досмотре автомобиля на пункте пропуска в православных иконах и церковной утвари с Украины была найдена иностранная взрывчатка. Отмечалось, что лицо, причастное к преступлению, было задержано.
По данным ФСБ, взрывчатку везли по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия. Начальник отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрий Белоцерковский отметил, что обнаруженного в иконах гексогена хватило бы для подрыва пятиэтажного дома.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 («Незаконное перемещение через границу России взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору»).
5 апреля сообщалось, что суд прекратил производство по одному из фигурантов дела о ввозе икон со взрывчаткой.