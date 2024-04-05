СМИ узнали о намерении Анджелины Джоли обвинить Брэда Питта в насилии

Голливудская актриса Анджелина Джоли намерена обвинить своего бывшего мужа Брэда Питта в насилии, которое началось задолго до их ссоры в самолете в 2016 году, после которого она подала на развод. Об этом 4 апреля сообщает американское издание Page Six со ссылкой на полученные в свое распоряжение документы.

«Хоть Питт и применял физическое насилие по отношению к Джоли задолго до того, как в сентябре 2016 года семья отправилась в путешествие на самолете из Франции в Лос-Анджелес, этот полет стал первым случаем, когда он применил физическое насилие и к детям. После этого Джоли немедленно ушла от него», — говорится в документе.

Юристы Джоли утверждают, что Питт не давал актрисе продать ее часть французской винодельни Chateau Miraval, которую бывшая супружеская пара приобрела в 2008 году, пока она не подпишет соглашение о неразглашении информации, По их словам, Питт опасался, что документы с доказательствами о фактах насилия, имеющиеся у его бывшей жены, «в конечном итоге могут стать достоянием общественности».

В опубликованном в четверг заявлении также утверждается, что Джоли «никогда не выдвигала обвинений», потому что «считала, что лучшим выходом для Питта будет взять на себя ответственность и помочь семье оправиться от посттравматического стресса, причиной которого является он».

Согласно документам, в июне 2023 года Питт утверждал, что его «мстительная» бывшая жена продала свои доли в Chateau Miraval вопреки его воле после того, как ему была предоставлена совместная опека над их шестью детьми, хотя позже это решение было отменено. Он также добавил, что именно Джоли представила «еще более широкое» соглашение о неразглашении, в то время как команда Питта представила «стандартный» документ, предназначенный исключительно для «защиты бизнеса».

Ранее, 4 октября прошлого года, газета The New York Times сообщала, что Джоли подала иск о домашнем насилии против своего бывшего супруга. Актриса рассказала о случае, который произошел в сентябре 2016 года в частном самолете.Тогда семья вместе с шестью детьми летела из Франции в Калифорнию. По словам Джоли, вспыхнул конфликт, в ходе которого Питт попытался придушить одного из детей и ударил другого по лицу, схватил жену за голову и потряс, облил ее пивом, а детей — вином и пивом. Кроме того, актер выкрикивал ругательства и даже ударил кулаком по потолку воздушного судна

В июле 2022 года Джоли выиграла суд у Питта из-за продажи французской винодельни, которую оспаривал актер.

Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта начался в 2016 году, а завершился только в августе 2023-го. Актриса получила полную опеку над тремя несовершеннолетними детьми, а Питт — возможность их посещения в установленное время. В марте 2024 года Питт отказался от попыток совместной опеки над общими с Джоли детьми. Отмечается, что актер изначально добивался соглашения 50/50 в отношении опеки над их детьми, однако на данный момент прекратил оспаривать этот вопрос. Так, Джоли получит единоличную опеку над детьми, а он будет иметь право лишь посещать их.