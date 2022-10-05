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Анджелина Джоли подала иск о домашнем насилии против Питта

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Фото: Global Look Press/Rocco Spaziani
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Голливудская актриса Анджелина Джоли подала иск о домашнем насилии против своего бывшего супруга — актера Брэда Питта. Об этом 4 октября сообщила газета The New York Times.

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Актриса рассказала о случае, который произошел в сентябре 2016 года в частном самолете. Тогда семья вместе с шестью детьми летела из Франции в Калифорнию. По словам Джоли, вспыхнул конфликт, в ходе которого Питт попытался придушить одного из детей и ударил другого по лицу, схватил жену за голову и потряс, облил ее пивом, а отпрысков — вином и пивом, сообщает телеканал «360». Кроме того, актер выкрикивал ругательства и даже ударил кулаком по потолку воздушного судна, отмечает сайт kp.ru.

Питт, в свою очередь, отрицал всё это.

Инцидент расследовали федеральные власти, в чьем ведении находились полеты, однако в возбуждении уголовного дела было отказано, сообщает телеканал «Звезда». Спустя несколько дней Джоли подала на развод, отмечает сайт aif.ru. Брак был расторгнут в 2019 году.

Актриса также пожаловалась на эмоциональное и физическое насилие в рамках разбирательства вокруг их общей винодельни, которая находится во Франции. Переговоры о продаже ее части бизнеса были сорваны, поскольку Питт потребовал в обмен на подпись соглашения не разглашать вне суда информацию о физическом и эмоциональном насилии.

В августе Анджелина Джоли подала в суд на ФБР с требованием продолжить расследование дела в отношении Брэда Питта.

В июле Джоли выиграла суд у Питта за французскую винодельню. До этого актер обвинил бывшую супругу в заговоре из-за попытки продать половину их общего поместья с виноградником. Особняк называется Chateau Miraval, его площадь составляет 405 га. Общая стоимость имения составляет свыше $160 млн, сообщает Life.ru.

В июне присяжные суда штата Вирджиния постановили, что актриса Эмбер Хёрд оклеветала экс-супруга Джонни Деппа, назвав себя жертвой домашнего насилия. Как сообщает RT, присяжные также решили, что за обвинениями актрисы стоял злой умысел.

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