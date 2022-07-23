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Джоли выиграла суд у Питта из-за продажи французской винодельни

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Фото: Global Look Press/Kika Press
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Американская актриса Анджелина Джоли выиграла судебный процесс у своего бывшего мужа Брэда Питта из-за сделки по продаже ее части французской винодельни Chateau Miraval, которую оспаривает актер. Об этом сообщает в пятницу, 22 июля, издание Page Six.

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В последней судебной стычке команда Джоли ходатайствовала, чтобы Питт предоставил суду ряд документов, которые бы доказывали его позицию о незаконности продажи актрисой ее половины винодельни.

Лагерь Питта изо всех сил боролся за то, чтобы суд отклонил запрос Джоли на документы, однако 22 июля судья в Лос-Анджелесе постановил, что актер и его партнеры должны передать их адвокатам противоположной стороне.

Источники, близкие к бизнес-операциям Джоли, сообщили Page Six, что это означает проигрыш Питта, который позволил своему гневу из-за их развода помешать здравому смыслу в вопросах ведения бизнеса.

17 февраля сообщалось, что Питт обвинил бывшую жену в тайной продаже доли совместного винодельческого хозяйства российскому бизнесмену. Он подал на нее в суд с целью аннулировать сделку.

Отмечается, что новое судебное разбирательство является частью продолжительного судебного процесса между бывшими супругами по дележке общего имущества, а также борьбы за опеку над шестью детьми.

Питт и Джоли приобрели поместье-замок Шато Мираваль (Miraval Chateau) во Франции в 2008 году. Территория этой резиденции также включает винодельню, которую сам Питт считает успешным бизнесом благодаря его усилиям.

По словам истца, он вложил в производство вина большие суммы денег, однако и сама Джоли, признал Питт, потратила на совместное хозяйство 40% от его стоимости — $28,4 млн.

Как следует из материалов судебного разбирательства, в сентябре 2021 года Питт разрешил бывшей супруге продать ее долю при условии, что он лично одобрит кандидатуру покупателя. Однако уже в октябре актер узнал, что некая компания под названием Tenute del Mondo (дочерняя компания Stoli Group, принадлежащая российскому бизнесмену Юрию Шефлеру) без его ведома приобрела долю Джоли в винодельне.

Питт заявляет, что Джоли не получала его согласия на сделку и умышленно скрывала от него ее детали. Теперь актер требует аннулировать сделку и выплатить ему компенсацию за понесенный ущерб.

Актеры подали на развод в 2016 году после 12 лет отношений и двух лет брака. У пары шестеро детей — 19-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.

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