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Джоли подала в суд на ФБР после закрытия дела против Питта

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Фото: TASS/Zuma
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Анджелина Джоли подала в суд на ФБР с требованием продолжить расследование дела в отношении ее экс-супруга Брэда Питта, сообщает издание TMZ во вторник, 16 августа.

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События, которое требует расследовать Джоли, произошли еще в 2016 году. Со слов Джоли, на борту частного самолета ее бывший муж оскорблял ее, после чего вылил на голову бутылку пива. Кроме этого, по словам Джоли, Питт тряс ее за плечи, толкнул и ударил, актриса ушибла локоть.

Питт, в свою очередь, отрицал всё это.

Джоли подчеркнула, что у Питта проблемы с алкоголем.

В то время в ФБР не нашли достаточного количества доказательств для предъявления Питту обвинений.

В апреле 2022 года Джоли анонимно подала иск на Бюро, где она требовала продолжить расследование дела о жестоком обращении экс-супруга по отношению к ней и их детям, а также придать его огласке.

Эрик Гарднер из Puck News позже сообщил: «Теперь я могу подтвердить, что Джоли действительно является истцом в иске ФБР».

В 2016 году актеры подали на развод после 12 лет отношений и двух лет брака. У пары шестеро детей.

Ранее, 22 июля 2022 года, Джоли выиграла суд у Питта из-за сделки по продаже ее части французской винодельни Chateau Miraval, которую оспаривает актер.

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