Семилетний бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта завершен

Судебный процесс по расторжению брака звездных американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта завершен спустя семь лет. Об этом 11 августа сообщает таблоид In Touch Weekly со ссылкой на источник.

Согласно решению суда, Джоли сохранила полную опеку над тремя несовершеннолетними детьми пары, в то время как Питту предоставили право на посещение в установленное время.

Кроме того, Брэд Питт выплатит Анджелине Джоли $250 млн за свою долю совместно приобретенной винодельни во Франции. Именно из-за этого имущества скандальный развод растянулся на столь долгий срок.

По данным источника, до последнего сохранялась большая опасность банкротства звездной актрисы из-за огромных расходов на судебные разбирательства по делу о разводе.

Голливудские актеры начали встречаться в 2005-м. Год спустя Джоли заявила, что беременна от Питта. Несмотря на долгую совместную жизнь и общих детей, пара заключила брак лишь в 2014 году, а в 2016-м Анджелина Джоли подала документы на развод. Причиной для расторжения брака стал инцидент в самолете, когда нетрезвый Питт угрожал Джоли и их детям. Впоследствии актриса не раз рассказывала об агрессивном поведении Питта и его проблемах с алкоголем.

В январе этого года Анджелина Джоли закрыла благотворительный фонд по борьбе с насилием в отношении женщин из-за финансовых трудностей. С момента основания фонда в 2015 году Джоли вложила в организацию около $2,1 млн.

К моменту прекращения деятельности на резервном счете фонда осталось $65 тыс., а задолженность перед кредиторами составила $1,8 тыс.

В декабре 2022 года стало известно, что Джоли покинула пост специального посланника управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, который она занимала с 2001 года.