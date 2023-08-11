Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советник главы Пентагона заявил о неспособности Зеленского защитить Киев
Мир
Кадыров заявил о бессмысленности переговоров с Украиной
Общество
Следствие запросило арест директора «Пиро-Росса» после взрыва в Подмосковье
Мир
МИД РФ предрек дестабилизацию в регионе при военном пути урегулирования в Нигере
Экономика
За июль в Мариуполь по морю завезено более 4 тыс. т стройматериалов
Общество
Правительство перераспределило вакантные места для студентов — участников СВО
Мир
Кулеба пообещал не использовать Taurus и ATACMS для ударов по России
Происшествия
Здание школы в Донецке пострадало при обстреле ВСУ
Мир
В США предрекли смещение Зеленского с поста президента из-за неудач на фронте
Общество
Число пожаров в подмосковных лесах сократилось в июле в шесть раз
Происшествия
Движение поездов на участке серой линии метро было остановлено
Общество
Синоптик пообещала прохладные ночи в Москве на следующей неделе
Происшествия
В результате перестрелки в Новороссийске скончался один человек

Семилетний бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта завершен

In Touch Weekly: семилетний бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта завершен
0
Фото: Getty Images/Jason LaVeris
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Судебный процесс по расторжению брака звездных американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта завершен спустя семь лет. Об этом 11 августа сообщает таблоид In Touch Weekly со ссылкой на источник.

Согласно решению суда, Джоли сохранила полную опеку над тремя несовершеннолетними детьми пары, в то время как Питту предоставили право на посещение в установленное время.

Кроме того, Брэд Питт выплатит Анджелине Джоли $250 млн за свою долю совместно приобретенной винодельни во Франции. Именно из-за этого имущества скандальный развод растянулся на столь долгий срок.

По данным источника, до последнего сохранялась большая опасность банкротства звездной актрисы из-за огромных расходов на судебные разбирательства по делу о разводе.

Голливудские актеры начали встречаться в 2005-м. Год спустя Джоли заявила, что беременна от Питта. Несмотря на долгую совместную жизнь и общих детей, пара заключила брак лишь в 2014 году, а в 2016-м Анджелина Джоли подала документы на развод. Причиной для расторжения брака стал инцидент в самолете, когда нетрезвый Питт угрожал Джоли и их детям. Впоследствии актриса не раз рассказывала об агрессивном поведении Питта и его проблемах с алкоголем.

Разрушительная восьмерка: самые громкие дела о харассменте
Обвинения звезд в сексуальных домогательствах — справедливое возмездие или способ сломать карьеру

В январе этого года Анджелина Джоли закрыла благотворительный фонд по борьбе с насилием в отношении женщин из-за финансовых трудностей. С момента основания фонда в 2015 году Джоли вложила в организацию около $2,1 млн.

К моменту прекращения деятельности на резервном счете фонда осталось $65 тыс., а задолженность перед кредиторами составила $1,8 тыс.

В декабре 2022 года стало известно, что Джоли покинула пост специального посланника управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, который она занимала с 2001 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023