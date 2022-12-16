Анджелина Джоли покинула пост специального посланника ООН по делам беженцев

Актриса Анджелина Джоли покинула пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), который она занимала с 2001 года, и переходит к другим обязанностям. Об этом 16 декабря говорится в заявлении на сайте УВКБ.

В организации отметили, что знаменитость отдала агентству, выступающему за права и защиту насильственно перемещенных лиц по всему миру, более 20 лет самоотверженной работы.

«После более чем 20 лет самоотверженной работы с Агентством ООН по делам беженцев Анджелина Джоли уходит от своей роли специального посланника УВКБ ООН к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека», — говорится в документе.

В организации добавили, что Джоли продолжит работать над созданием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы.

1 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит американской актрисы в украинский Львов, заявив, что его организовали, чтобы отвлечь внимание от спецоперации по освобождению заложников из «Азовстали». Дипломат отметила, что в США «позвонили самому раскрученному представителю всего на свете» — Анджелине Джоли. С целью, чтобы потом легко продать обывателю новости, как «всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине».

30 апреля Джоли прилетела на Украину. Голливудскую знаменитость и тогда еще посла доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН засняли на видео в одном из кафе Львова.