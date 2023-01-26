Анджелина Джоли решила закрыть свой фонд по борьбе с насилием в отношении женщин
Анджелина Джоли закрыла благотворительный фонд поддержки женщин. Как сообщает Daily Mail, у актрисы возникли долги перед кредиторами, передает телеканал «Известия». Организация по борьбе с насилием была образована в 2015 году. Согласно отчетам, Джоли вложила в фонд $2,1 млн. На резервном счете организации осталось $65 тыс. Ранее актриса называла фонд делом всей своей жизни.
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