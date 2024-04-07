Врач рассказала о способах защиты от аллергии в период цветения растений

Сезонная аллергия весной связана с активным цветениям деревьев, злаковых и сорных трав. Этот процесс сопровождается большим количеством пыльцы, которая и становится главным аллергеном в этот период. Она же и дала название этому виду аллергии — поллиноз. Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина 7 апреля рассказала «Известиям», что стоит делать в период сезонных аллергий.

По словам эксперта, развитие аллергических реакций — сложный и комплексный процесс, в котором важную роль играют генетические факторы. Нередко несколько поколений в семье являются аллергиками.

«Выяснено, что отношение к проявлениям аллергии имеют несколько генов, в число которых входят TLR1, STAT6 и ADAD1. Изменение последовательности нуклеотидов в этих генах увеличивают риск развития аллергии. Генетическая предрасположенность не означает, что заболевание обязательно проявится, но повышает шанс. Точный момент активации гена предугадать невозможно, но обычно катализатором становятся хронические заболевания или стрессовые факторы. Весной может начать чихать даже взрослый человек, который ранее никогда не страдал от аллергии. Кроме того, в течение жизни у аллергика зачастую появляется полисенсибилизация — это расширение чувствительности на большее количество аллергенов. В таком случае симптомы аллергии могут усилиться и проявляться не только в сезон поллиноза», — сказала она.

Для точного изучения причин данного состояния необходимо специальное лабораторное исследование, такое как комплексный аллергочип, сообщила Сережина. Это — персональный аллергопаспорт пациента, который помогает выявить чувствительность к 300 аллергенам и молекулам. Кроме того, исследование позволяет выяснить перекрестные аллергены — вещества, которые имеют схожий с основным аллергеном аминокислотный состав. Например, для березы, пик цветения которого приходится на весну, перекрестными аллергенами являются морковь, картофель, яблоки, слива и сельдерей. На основе этих данных врач определит риск развития тяжелых проявлений аллергии и предложит варианты терапии, не только с помощью антигистаминных препаратов.

«Любому аллергику необходимо соблюдать базовые меры предосторожности. Стоит убрать из дома все «пылесборники», такие как ковры и тяжелые шторы, а также ежедневно проводить влажную уборку. Если дома нет кондиционера, то стоит задуматься о его покупке — установленные в них фильтры помогут обеспечить приток свежего воздуха в помещение без необходимости открывать окна. Помимо этого, лучше исключить пребывание на улице в первую половину дня — с 4–5 часов утра и до обеда концентрация пыльцы в воздухе максимальна. Также опасны ветреные солнечные дни. Если не выходить из дома не получится, то нужно вооружиться солнцезащитными очками и медицинской маской. Придя домой, нужно обязательно умыться и промыть пазухи носа, еще лучше — принять душ. Одежду, в которой аллергик был на улице, лучше сразу постирать или почистить щеткой», — сказала эксперт.

Необходимо минимизировать и вероятность встречи с аллергеном. Стоит воздержаться от поездок в лес и за город, а также избегать любых мест, где этот аллерген присутствует. Например, если у человека есть аллергия на сирень, то срезать дорогу через парк, где она растет, — плохая идея, заключила Сережина.

4 апреля врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, страдающим аллергией, как защититься от «пыльцевых бурь» весной. Врач призвал пользоваться метеорологическими сайтами и картами, где есть вкладка «аллергия» с прогнозом на ближайшие три-четыре дня,